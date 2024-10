Australanka uvázla ve skále při vyprošťování mobilu, hodiny visela hlavou dolů

„Žena se v pondělí ocitla mezi dvěma balvany ve zhruba třímetrové trhlině,“ uvedla záchranná služba Nového Jižního Walesu. Třiadvacetiletou nešťastnici se nejdříve snažili vyprostit její přátelé, po hodině marných pokusů ale zavolali záchranáře. Ti ženu dolovali ven dalších šest hodin.

„Za deset let, co pracuji jako záchranář, jsem se nikdy nesetkal s podobnou prací,“ uvedl podle listu The Washington Post jeden ze záchranářů Peter Watts. „Bylo to náročné, ale nakonec neuvěřitelná odměna. Multidisciplinární tým spolupracoval velmi dobře,“ popsal.

Záchranáři kolem ženy postavili rám ze dřeva, aby zajistili stabilitu během operace. Mezitím pracovali na odstranění několika těžkých balvanů, aby si vytvořili bezpečný přístup. K přesunu velkého kamene o hmotnosti 500 kilogramů potřebovali specializovaný naviják.

Lokální média ženu identifikovala jako Matildu Campbellovou. „Jsem náchylná k nehodám. Slibuju, že nějakou dobu nebudu zkoumat skály,“ napsala žena na Facebooku a poděkovala záchranářům za záchranu života.

Žena podle úřadů vyvázla bez zranění jen s několika oděrkami. Mobilní telefon se jí nicméně z průrvy dostat nepodařilo.