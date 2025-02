Rodiče v Austrálii zanedbávali dceru. Se sedmnáctiletou jednali jako s batoletem

Případ se dostal k soudu po třech letech, kdy dívka skončila ve vážném stavu v nemocnici. Tehdy ve věku 17 let vážila pouhých 27 kilogramů, tedy stejně jako při vážení u pediatra ve svých devíti letech. Její tělo vykazovalo známky silné podvýživy, lámaly se jí vlasy, měla suchou pleť, modřiny a vysokou srdeční frekvenci. Lékaři varovali před zástavou srdce, píše server CNN.

Ve svém rozhodnutí soudkyně Linda Blacková uvedla, že bylo jasné, že rodiče dívku milovali, ale selhali ve svých rodičovských povinnostech. Dívka se tak podle ní nemohla fyzicky ani duševně vyvíjet. „Rodiče izolovali svou dceru, zabránili jí vyrůst a vyvíjet se způsobem, na který měla právo. Nechali si ji jako malé děvčátko, i když z ní měla dávno být mladá slečna,“ zhodnotila případ soudkyně Blacková.

Přestože rodiče, kteří bydleli na jednom z nejbohatších předměstí Perthu, vozili dívku na hodiny baletu nebo klavíru, většinu času trávila doma, kde ji její matka vzdělávala. Doma jí pak rodiče odepřeli veškeré aktivity, které jsou pro teenagery běžné.

CNN na základě soudních spisů zjistila, že dívka se doma mohla dívat pouze na dětské pohádky, jako jsou Teletubbies, Frozen nebo Mašinka Tomáš. Zatímco její vrstevníci chodily na své první brigády, dívka si doma hrála s panenkami Barbie a rodiče pro ni pořádali narozeninové oslavy s princeznovskou tematikou.

Podle psycholožky Danielle Einsteinové jsou podobné případy ojedinělé. „Je přirozené, že rodiče chtějí chránit své dítě. Ale měli by také chtít, aby nadále rostlo, vyvíjelo se a bylo schopné fungovat i bez nich,“ uvedla Einsteinová.

Zfalšovaný rodný list a zákaz jídla

Podle lékařů byla dívka silně podvyživená a neměla přístup ke kvalitní stravě. Právník odsouzeného otce Oliver Paxman toto odmítá. „Můj klient nenechal své dítě hladovět. Nikdy jí neodpíral jídlo,“ řekl Paxman. Podle soudních dokumentů však vyšlo najevo, že dívka se stravovala pouze vegansky a neměla potřebné živiny pro zdravý růst. Navíc její otec zfalšoval dívčin rodný list, aby byla oficiálně o dva roky mladší a nebylo tak nápadné, že není dostatečně vyvinutá.

Když byla hospitalizovaná na oddělení pro léčbu poruchy příjmu potravy, otec dívku přesvědčoval, že má plný žaludek, a pokud bude poslouchat lékaře, nesmírně ztloustne. Rodiče také odmítli povolit zdravotnickému personálu, aby dívce podal potřebnou výživu, načež případ převzaly úřady.

„Každý rodič na této planetě ví, že pokud dítěti nedáte dostatek jídla, bude hladovět. Zdá se, že každý na světě, kdo měl příležitost se s dívkou stýkat, pochopil, že je vážně podvyživená. Tedy kromě dvou lidí, kteří tvrdili, že ji milují,“ uvedla soudkyně Blacková.

Následně byla dívka umístěna do státní péče, kde začala postupně nabírat na váze. Soudu poslala před vynesením rozsudku dopis, ve kterém se zastala svých rodičů. „Jsem na svých rodičích plně závislá. Všechny mé životní náklady platí rodiče – oblečení, jídlo, kroužky. Moc je miluji. Pokud půjdou do vězení, myslím, že to nezvládnu,“ stojí v dopise, který má CNN k dispozici.

Přesto byli její rodiče zatčeni a obviněni z těžkého zanedbávání. Od soudu odešli s trestem odnětí svobody, otec dívky dostal šest a půl roku, matka pět let.