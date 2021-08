V odlehlé australské krajině mizí lidé. Podezřelým je záhadný Knoflíkový muž

„Je odlehlá, krásná a nevyzpytatelná,“ říká místní chovatel dobytka o krajině, jejíž větší část je v létě přístupná jen s pohonem koní či čtyř kol a kde i tak může kdykoliv napadnout sníh. „Vytváří svoje vlastní legendy a mystéria.“

Legendou je místní tajemný samotář nazývaný Knoflíkový muž. A mystériem pak série zmizení lidí, kteří v divokém pohoří zmizeli.

Jedněmi z posledních jsou Russell Hill a Carol Clayová. Minulý rok našli pátrači jejich tábor opuštěný, se známkami ohně. Na místě byly zmasakrované ostatky jelenů, které po sobě zanechali lovci.

Co se v táboře stalo, dodnes nikdo neví a dvojici sedmdesátiletých lidí už nikdo neviděl. „Nebylo na tom nic přirozeného,“ řekl jeden z pátračů Lachlan Culican listu The New York Times.

Zvláštní situace rozvířila lavinu spekulací. Podle některých dvojici nešťastnou náhodou zasáhli lovci jelenů. Podle jiných se zmizelí lidé dostali do křížku se zlodějem operujícím v oblasti.



Děsivý Knoflíkový muž

A další zmiňují, že s tím měl co do činění Knoflíkový muž. Svou přezdívku si vysloužil za zvyk vyrábět z jeleních parohů knoflíky. Zájemce zve, ať si je prohlédnou. Některé pak láká na sbírku seker.

Místní jej podle melbournského deníku The Age popisují jako zkušeného trampa, který ve svých sedmdesáti letech dokáže zdolávat náročný terén jako muž polovičního věku. Jeleny loví pomocí zručně vytvořených kopí v domorodém stylu.

Má ve zvyku se objevovat náhle ze tmy. Lidé, kteří jej potkali, jej popisují jako „zatraceně strašidelného“ a s pohledem, z něhož se „vám zvednou chlupy na zátylku.“

Z důvodů, které jsou známy jen jemu, staví Knoflíkový muž skalní pyramidy na náhodných místech a klade hromady oblázků na silnice, aby věděl, jestli kolem projelo auto.

Jeden fotograf strávil dny pořizováním snímků v oblasti u tábora Knoflíkového muže. Když se vrátil domů a stáhl si fotky do svého počítače, našel mezi nimi snímek sebe samého, jak spí ve stanu. Neví, kdo jej vyfotil ani proč.

Podle některých místních je ale Knoflíkový muž milý, ač uzavřený muž, kterého lze potkat při tankování nebo jak si dává jídlo v restauraci. Spekuluje se, že žije v Melbourne a pomáhá při univerzitním průzkumu vrchoviny. Policie ho z ničeho neobvinila.

První případy už přes sto let zpátky

Historie zmizení a tajemných úmrtí v oblasti je starší než Knoflíkový muž. První případ kronikáři zaznamenali už v roce 1918, kdy se našlo tělo Jima Barclayho zastřeleného jeho vlastní zbraní. O několik měsíců později pátrači objevili tělo hledaného Barclayova kuchaře, taktéž zabitého kulkou. Dodnes není jasné, kdo koho zabil a proč.

O devadesát let později se z povrchu zemského vypařila Warren Meyerová, o tři roky později pak šéf vězení v Melbourne David Prideaux.

Předminulý rok je oblast spojena se zmizením dvou lidí. Conrad Whitlock zanechal svou bundu, mobil a klíče v autě. Nielse Beckera naposledy zahlédl Knoflíkový muž.

Policie si nemyslí, že by jednotlivé případy měly nějakou souvislost. Hornatá krajina je obtížná k zdolání a zmizelí mohli mít jen špatný den. Mnozí z nich ale byli zkušení trampeři - a záhada zůstává nevyřešena.