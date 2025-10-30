Australanka se v sobotu vydala na Lizard Island, který se nachází v oblasti Velkého bariérového útesu, 29 kilometrů od pevniny australského státu Queensland. Na ostrov ji s dalšími pasažéry dopravila výletní loď Coral Adventurer, seniorka se ale po výšlapu na vyhlídku pravděpodobně od skupiny oddělila, aby si odpočinula.
Loď opustila ostrov se západem slunce a vrátila se po několika hodinách, když posádka zjistila, že žena chybí. Na pátrání se podle svědkyně podílel vrtulník s reflektorem a sedm lidí s baterkami, v noci se ale hledání přerušilo a pokračovalo až v neděli ráno, načež bylo seniorčino tělo nalezeno.
Podobné případy jsou spíše vzácné. Výletní lodě totiž mají systémy, které zaznamenávají nastupující nebo vystupující pasažéry. Proplížit se na břeh nebo zpět na palubu proto není možné, tvrdí Harriet Mallinsonová z cestovatelského webu Sailawaze.
Australský úřad pro námořní bezpečnost (AMSA) incident vyšetřuje s tím, že se s posádkou setká ještě tento týden. Spolupracovat bude i s dalšími orgány. Queenslandská policie uvedla, že koroner dostane zprávu o smrti seniorky. Společnost Coral Expeditions kontaktovala pozůstalé a nabídla jim pomoc.
„Vyšetřování incidentu stále pokračuje. Je nám velmi líto, že k němu došlo. Rodině té ženy nabízíme naši plnou podporu. Úzce spolupracujeme s policií a dalšími úřady, abychom podpořili jejich vyšetřování,“ řekl generální ředitel firmy Mark Fifiel.
