Australané vybírají parlament, trápí je změna klimatu i rozpínavost Číny

Tiskové agentury připomínají, že před třemi roky v průzkumech opozice rovněž vedla Australská labouristická strana, nakonec se však stávajícímu premiérovi Scottu Morrisonovi podařilo dovést konzervativní koalici k těsnému vítězství.

K hlavním tématům předvolební kampaně patřily letos zvyšující se životní náklady občanů, otázka národní bezpečnosti, spojená mimo jiné s rozpínavostí Číny v regionu, a také klimatické změny.

První volební místnosti se otevřely na východním pobřeží Austrálie v 8:00 místního času (0:00 SELČ), na západním pobřeží o dvě hodiny později. Hlasování potrvá deset hodin a pro dospělé občany země je povinné. Pokud voliči, kteří nehlasují, nepředloží přijatelnou omluvu, hrozí jim pokuta. Ze 17 milionů oprávněných voličů jich 48 procent odevzdalo hlas korespondenčně či v hlasování s předstihem, informovala agentura AP. To zpomalí sčítání hlasů, protože hlasy poslané poštou bude volební komise shromažďovat ještě další dva týdny.

V nejnovějším průzkumu veřejného mínění agentury Newspoll, který zveřejnil list The Australian, porazili opoziční labouristé Morrisonovu vládní koalici poměrem 53 ku 47 procentům hlasů.

Scott Morrison, který je předsedou australské vlády od roku 2018, je oceňován za přijetí přísných opatření v boji s pandemií nemoci covid-19, včetně dlouhodobého uzavření australských hranic. Austrálie tak patří k zemím s nejnižším počtem úmrtí pacientů nakažených koronavirem.

Pandemie rovněž nezabránila australské ekonomice v silném růstu, který by měl podle předpokladů letos dosáhnout 4,25 procenta. Australanům ale dělají starosti zvyšující se ceny paliv, elektřiny a dalšího zboží. Opoziční vůdce Anthony Albanese v předvolební kampani označil rostoucí inflaci za důsledek špatného hospodaření Morrisonovy vlády.

Labouristé rovněž kritizují Morrisona za nezvládnutou bezpečnostní politiku, protože podle nich nechal Čínu rozšířit svou vojenskou přítomnost v regionu. Kritiky přišly poté, co Peking podepsal bezpečnostní dohodu s Šalamounovými ostrovy, které leží 2 000 kilometrů severovýchodně od Austrálie.

Klimatické změny patří v Austrálii, která v posledních letech čelí opakovaně rozsáhlým lesním požárům a záplavám, k tradičním volebním tématům. Obě hlavní strany se zavázaly k dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050, zároveň ale obě uskupení vyjádřila podporu těžbě uhlí, jehož je Austrálie druhým největším světovým exportérem. To by mohlo přimět voliče, kteří vnímají důležitost ochrany životního prostředí, odevzdat svůj hlas menším stranám, jako jsou například Zelení.