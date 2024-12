V Austrálii se ztratily vzorky smrtících virů. Nebezpečí nehrozí, uklidňují úřady

Pátrá se po 323 vzorcích virů. Ty zmizely z virologické laboratoře před třemi lety během „závažného porušení“ protokolu o biologické bezpečnosti, řekl podle stanice ABC ministr zdravotnictví Tim Nicholls s tím, že se na incident přišlo v srpnu loňského roku. Laboratoř nedokáže říct, zda byly vzorky odstraněny či zničeny.

„Právě tato část převozu těchto materiálů vyvolává obavy. Přenesli je do funkčního mrazáku, aniž by byly vyplněny příslušné dokumenty. Materiály pak mohly být z tohoto zabezpečeného skladu vyjmuty a ztraceny, případně se mohly ztratit z dohledu nějak jinak,“ popsal. Zatím se však nezdá, že by je někdo odnesl či ukradl z laboratoře.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by byly odebrány z laboratoře. Za druhé nemáme žádné důkazy o tom, že by virus Hendra byl jakýmkoli způsobem v jakékoliv výzkumné laboratoři zneužit. Samozřejmě, že všechny výzkumy tohoto druhu probíhají v utajení, ale nejsme si toho vědomi. Takový proces je velmi sofistikovaný a není to něco, co by dělal amatér,“ řekl Nicholls.

Podle virologa a jednoho z vysoce postavených představitelů australského zdravotnictví Johna Gerrarda je porušení protokolu závažné. Lidem však hrozí jen velmi malé riziko. „Je důležité si uvědomit, že vzorky těchto virů by se mimo mrazák s nízkou teplotou velmi rychle rozložily a staly by se neinfekčními,“ řekl.

Mezi ztracenými viry byl podle ABC například hendra virus, který poprvé identifikovali v roce 1994 u koní v Austrálii, dále lyssavirus, do jehož rodu patří původce vztekliny, či hantaviry, což je starší označení pro rod RNA virů. „Za posledních pět let nebyl v Queenslandu zjištěn žádný případ onemocnění virem Hendra ani lyssavirem u lidí a v Austrálii nebyla nikdy hlášena žádná infekce hantavirem u lidí,“ zdůrazňuje Gerrard.

Podle odborníka na infekční choroby Paula Griffina by však podobná porušení protokolů neměla být možná. „Systémy a procesy v laboratořích, které pracují s takovými smrtelnými patogeny, jsou obvykle tak robustní a přísné, že se takové věci prostě nemohou stát,“ řekl s tím, že zpráva o ztrátě vzorků je pro něj zklamáním, „zejména když jsme se o něm dozvěděli tak pozdě“.

Laboratoř podle něj musí jasně vysvětlit, jak k porušení došlo. „Musíme se ujistit, že dokážeme obnovit důvěru lidí v naše laboratoře, které dělají tak důležitou práci. Musíme mít jistotu, že dělají to, co je třeba,“ řekl. Ministr zdravotnictví dodal, že i důvod, proč se australská veřejnost záležitosti dozvěděla tak pozdě, je předmětem vyšetřování.