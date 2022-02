Tekuté zlato. Australští vědci chtějí lidskou močí hnojit městské parky

Australští vědci v rámci nového projektu zkoumají, jestli by mohla lidská moč sloužit jako levný a udržitelný zdroj hnojiva pro květiny a trávníky v městských parcích. Podle deníku The Guardian může studie ukončit splachování „hodnotných výměšků“ do kanálu. Projekt si také klade za cíl potlačit u veřejnosti instinktivní odpor k používání moči.