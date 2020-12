Austrálie zastavila vývoj vakcíny, dobrovolníci měli pozitivní testy na HIV

„Vakcína by pravděpodobně fungovala. Falešně pozitivní testy na HIV by ale mohly způsobit zmatky a snížit důvěru občanů,“ řekl představitel australského ministerstva zdravotnictví Brendan Murphy.



Australská vakcína procházela první fází testů a byla vnímána jako slibná, protože se v těle testovaných vytvořilo velké množství protilátek proti koronaviru. CSL a univerzita sdělily, že napravit chybu vakcíny by trvalo zhruba rok, což vedlo k rozhodnutí její vývoj opustit. Společnost CSL a Queenslandská univerzita zdůraznily, že zdraví účastníků studie vakcíny proti nemoci covid-19 nebylo ohroženo.



Australská vláda chtěla původně od firmy koupit 51 milionů dávek vakcíny, místo toho však nakoupí větší množství zahraničních vakcín, od firmy Astra Zeneca odebere místo původních 33,8 milionu 53,8 milionu dávek a zajistí také další dávky vakcíny od společnosti Novavax. Objednáno má rovněž deset milionů dávek vakcíny od firmy Pfizer.

Australský premiér Scott Morrison prohlásil, že vláda nebude spěchat se schvalováním zahraničních vakcín, protože v zemi se v současné době koronavirus nešíří. Premiér chce, aby lidé měli ve vakcínu, která jim bude podána, plnou důvěru.

Austrálie, která má 25 milionů obyvatel, zaznamenala podle BBC za poslední týden pouze jeden lokální přenos nákazy koronavirem. Od začátku epidemie se v zemi koronavirem infikovalo 28 tisíc lidí a 908 s covidem zemřelo.

Problémy trápí i další vakcíny

K pozastavení vývoje došlo i u experimentální vakcíny proti covidu-19 společností Sanofi/GSK. U lidí ve věku 18 až 49 let měla tato vakcína srovnatelnou imunitní odezvu jako u jedinců, kteří covid-19 prodělali. U starších lidí však byla imunitní odpověď nízká.

Sanofi a GSK oznámily, že mají v plánu zahájit další studii v únoru s cílem poskytnout do konce 2021 efektivnější vakcínu. Podle Reuters zpráva představuje ránu pro státy, které si rezervovaly stovky milionů dávek ve snaze zastavit pandemii covidu-19.

V Británii, v níž se začalo tento týden očkovat vakcínou od společnosti Pfizer a BioNTech, prověrují dva případy nepříznivé odezvy na vakcínu. Současně doporučily lidem, kteří v minulosti zažívali výrazné alergické reakce, aby očkování nepodstupovali. Pfizer uvedl, že při klinickém testování žádné alergické reakce nezaznamenal.

Bezpečnost vakcín si musí každý stát pohlídat sám

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by jakékoliv nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 měly přezkoumat úřady jednotlivých států. „Lidé by neměli být příliš úzkostliví,“ řekla mluvčí WHO Margaret Harrisová na briefingu OSN v Ženevě.

Doplnila, že WHO nyní přezkoumává data z třetích fází klinických studií mnoha vakcín proti covidu-19. Dosud žádnou z těchto očkovacích látek ale neschválila k nouzovému použití. „Hlavní věcí, na kterou se díváme, je bezpečnost,“ poznamenala.