Austrálie uzná Palestinu jako samostatný stát, uvedl premiér země Anthony Albanese. Takzvané dvoustátní řešení – které předpokládá, že vedle židovského státu vznikne také stát palestinský – podle něj dává největší naděje na trvalý mír na Blízkém východě. Informovaly o tom světové agentury. Úmysl uznat Stát Palestina v uplynulých týdnech oznámila řada dalších zemí.
Tlak na formální uznání palestinské státnosti v poslední době sílí. Stejný záměr v červenci deklarovaly Francie a Kanada, zatímco Británie oznámila, že učiní totéž, pokud Izrael nevyřeší humanitární krizi v Palestině a nepřistoupí na příměří. Státy svá rozhodnutí odůvodňují podporou dvoustátního řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci.

Izrael možnost uznání Státu Palestina kritizuje a vnímá ho jako odměnu pro palestinské teroristické hnutí Hamás, proti němuž vede od října 2023 válku v Pásmu Gazy.

Británie v září může uznat Stát Palestina. Starmer dal podmínky Izraeli i Hamásu

„Řešení v podobě dvou států je pro lidstvo největší nadějí, jak prolomit kruh násilí na Blízkém východě a ukončit konflikt, utrpení a hladomor v Gaze,“ řekl Albanese s tím, že Austrálie „uzná právo palestinského lidu na vlastní stát“ na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN.

Uznat Palestinský stát zvažuje také Nový Zéland. Jeho premiér Winston Peters uvedl, že konečné rozhodnutí učiní na Valném shromáždění OSN.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli řekl novinářům, že většina izraelských občanů je proti vzniku Palestinského státu, protože se domnívají, že by to přineslo válku, nikoliv mír. Zároveň tisíce protestujících zaplnily ulice Tel Avivu, aby vyjádřily nesouhlas s jeho plánem obsadit město Gaza.

ANALÝZA: Poslední výkřik umírajícího Macrona? Vlastní stát Palestince nespasí

„To, že evropské země a Austrálie takhle bez rozmýšlení skočí do té pasti... je zklamáním a myslím, že je to vlastně ostudné, ale náš postoj to nezmění,“ řekl Netanjahu.

