Boris Gurman (69) a jeho manželka Sofia (61) zasáhli ve snaze ochránit ostatní a byli sami zastřeleni, uvedla jejich rodina.
„I když nic nemůže zmírnit bolest ze ztráty Borise a Sofie, cítíme hlubokou hrdost na jejich odvahu a obětavost... Přesně takoví Boris a Sofia byli – lidé, kteří instinktivně a bez váhání pomáhali ostatním,“ uvedla rodina s tím, že Gurmanovi byli manželé 34 let. Gurman byl mechanik v penzi, zatímco jeho žena pracovala pro australskou poštu.
Záběry z incidentu ukazují, jak Gurman zápasil na silnici s jedním ze střelců a podařilo se mu sebrat zbraň, než oba spadli. Gurman poté vstal a zřejmě útočníka udeřil zbraní. Předpokládá se, že útočník následně použil další zbraň a dvojici zastřelil.
Svědci incidentu Gurmana popsali jako hrdinu. Majitelka auta, z něhož byl záznam pořízen, řekla, že Gurman „neutekl, naopak se bez váhání vrhl přímo do nebezpečí, ze všech sil se snažil útočníkovi vytrhnout zbraň a bojoval až do smrti“. „Záznam z mé kamery ukazuje, že starší muž byl nakonec postřelen a padl k zemi. Ten okamžik mi doslova zlomil srdce,“ dodala.
„Byl to hrdina, snažil se, moc se snažil. Jeho rodina to musí vědět,“ řekl další svědek stanici 9News. „Všichni musí vědět, že se snažil, protože to bylo hned na začátku. Postavil se nebezpečí, vzduchem už lítaly kulky a on se postavil nebezpečí,“ řekl.
Mezi 15 oběťmi útoku ve věku deseti až 87 let byla desetiletá Matilda, přeživší holokaustu Alexander Kleytman, který se do Austrálie přestěhoval z Ukrajiny, či blízká rodinná přítelkyně slovenské exprezidentky Zuzany Čaputové Marika Poganyová.
Australské úřady v pondělí zveřejnily jména útočníků, jimiž jsou Sajid a Naveed Akramovi. Úřady již dříve informovaly, že stříleli 50letý otec a jeho 24letý syn. Otec Sajid při přestřelce s policií zahynul, zatímco jeho syn Naveed byl při přestřelce zraněn a zůstává v kritickém stavu v nemocnici. Australská policie uvedla, že útočníci se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu.