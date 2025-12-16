Chtěli zastavit střelce, bojovali až do smrti. První v Sydney zemřeli hrdinní manželé

Autor: ,
  13:05
Snažili se překazit vraždění a stali se jeho prvními oběťmi. Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se při nedělním teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na Bondi Beach v Sydney pokusili zastavit jednoho ze střelců. Zachytila je při tom autokamera, informuje stanice BBC. Celkem bylo zabito 15 lidí; šestnáctým mrtvým je jeden z dvojice útočníků, jehož zastřelila policie.

Boris Gurman (69) a jeho manželka Sofia (61) zasáhli ve snaze ochránit ostatní a byli sami zastřeleni, uvedla jejich rodina.

Lidé u improvizovaného památníku na místě střelby během oslav židovského svátku na pláži Bondi Beach v australském Sydney. (15. prosince 2025)
Alex Ryvchin (vlevo), spolupředseda výkonné rady australských Židů, před Bondi Pavilion na Bondi Beach v Sydney. (15. prosince 2025)
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku Chanuka. (14. prosince 2025)
Jednoho z útočníků v Sydney přemohl Ahmed al-Ahmed. (14. prosince 2025)
33 fotografií

„I když nic nemůže zmírnit bolest ze ztráty Borise a Sofie, cítíme hlubokou hrdost na jejich odvahu a obětavost... Přesně takoví Boris a Sofia byli – lidé, kteří instinktivně a bez váhání pomáhali ostatním,“ uvedla rodina s tím, že Gurmanovi byli manželé 34 let. Gurman byl mechanik v penzi, zatímco jeho žena pracovala pro australskou poštu.

Střelce k vraždění v Sydney inspiroval Islámský stát. V autě měli výbušniny i vlajky

Záběry z incidentu ukazují, jak Gurman zápasil na silnici s jedním ze střelců a podařilo se mu sebrat zbraň, než oba spadli. Gurman poté vstal a zřejmě útočníka udeřil zbraní. Předpokládá se, že útočník následně použil další zbraň a dvojici zastřelil.

Svědci incidentu Gurmana popsali jako hrdinu. Majitelka auta, z něhož byl záznam pořízen, řekla, že Gurman „neutekl, naopak se bez váhání vrhl přímo do nebezpečí, ze všech sil se snažil útočníkovi vytrhnout zbraň a bojoval až do smrti“. „Záznam z mé kamery ukazuje, že starší muž byl nakonec postřelen a padl k zemi. Ten okamžik mi doslova zlomil srdce,“ dodala.

V Sydney vraždili otec se synem napojení na IS. Hrdina je po operaci, oslnil i Trumpa

„Byl to hrdina, snažil se, moc se snažil. Jeho rodina to musí vědět,“ řekl další svědek stanici 9News. „Všichni musí vědět, že se snažil, protože to bylo hned na začátku. Postavil se nebezpečí, vzduchem už lítaly kulky a on se postavil nebezpečí,“ řekl.

Mezi 15 oběťmi útoku ve věku deseti až 87 let byla desetiletá Matilda, přeživší holokaustu Alexander Kleytman, který se do Austrálie přestěhoval z Ukrajiny, či blízká rodinná přítelkyně slovenské exprezidentky Zuzany Čaputové Marika Poganyová.

Mezi oběťmi útoku v Sydney je Slovenka, má blízká přítelkyně, řekla Čaputová

Australské úřady v pondělí zveřejnily jména útočníků, jimiž jsou Sajid a Naveed Akramovi. Úřady již dříve informovaly, že stříleli 50letý otec a jeho 24letý syn. Otec Sajid při přestřelce s policií zahynul, zatímco jeho syn Naveed byl při přestřelce zraněn a zůstává v kritickém stavu v nemocnici. Australská policie uvedla, že útočníci se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Témata: Sydney, Smrt, Austrálie

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Propalestinští aktivisté se před budovou ČT připoutali k zábradlí, zasahovala policie

Před budovou ČT na Kavčích horách protestovali propalestinští demonstranti....

Před budovou České televize na Kavčích horách se připoutali k zábradlí dva protestující s transparenty na podporou Palestiny. Policisté je po výzvě odvezli na služebnu k prokázání totožnosti,...

16. prosince 2025  13:35

Řidič po večírku nadýchal, pak se to snažil zachránit dřepy a poklusem kolem auta

Dřepy ani běh kolem auta nepomohly, řidiče po večírku policisté stejně nepustili

Kocovinu a zbytkový alkohol chtěl třicetiletý řidič z Hodonínska vyběhat a vydřepovat při sobotní policejní kontrole v Dubňanech. Přístroj policistům při první dechové zkoušce ukázal téměř tři...

16. prosince 2025  13:32

Patová situace kolem ruských aktiv trvá, Belgie odmítá nabízené ústupky

Belgický premiér Bart De Wever na summitu EU (23. října 2025)

Belgie v pondělí odmítla navrhované ústupky Evropské komise, které měly odblokovat využití zmrazených ruských aktiv v EU pro reparační půjčku Ukrajině. Patová situace podle bruselského tisku trvá...

16. prosince 2025  13:27

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Výstava Vánoce v biedermeieru

Letošní vánoční prázdniny si děti školou povinné užijí na maximum. Vánoční volno je v letošním školním roce výjimečné. Zahrnuje totiž více pracovních dnů než obvykle a také tři víkendy. Děti tak...

16. prosince 2025  13:26

Vláda odmítá emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt. Sníží se ceny elektřiny

Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu Karel Havlíček přichází na zasedání...

Nová vláda premiéra Andreje Babiše odmítne na úterním jednání systém nových emisních povolenek ETS 2, jejichž zavedení by v Česku zdražilo bydlení a dopravu, i migrační pakt Evropské unie, který...

16. prosince 2025,  aktualizováno  13:25

Žalobce dostal za držení anabolik pokutu, zazněly detaily k jeho napojení na Autostrádu

Před olomouckým okresním soudem stanul jako obžalovaný přerovský státní...

Přerovský státní zástupce David Pivoda má zaplatit za nelegální přechovávání většího množství anabolik peněžitý trest 110 tisíc korun. Rozhodl o tom dopoledne olomoucký okresní soud. Vynesení...

16. prosince 2025  13:25

Chtěli zastavit střelce, bojovali až do smrti. První v Sydney zemřeli hrdinní manželé

Starší muž se pokusil odzborjit teroristu z Austrálie ještě před útokem,...

Snažili se překazit vraždění a stali se jeho prvními oběťmi. Manželé Boris a Sofia Gurmanovi se při nedělním teroristickém útoku na oslavě židovského svátku chanuka na Bondi Beach v Sydney pokusili...

16. prosince 2025  13:05

Ve finále Rychle a zběsile se bude s Vinem Dieselem prohánět i Cristiano Ronaldo

Vin Diesel ve filmu Rychle a zběsile 8

Akční filmová série Rychle a zběsile se chýlí ke konci. Studio Universal sice doposud nezveřejnilo datum plánované premiéry závěrečného jedenáctého dílu, jedna zajímavost je však již známá. Herec Vin...

16. prosince 2025  13:05

Při zátahu v tržnici jeden cizinec prchal přes plot, druhý se schoval za krabice

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Moravskoslezští policisté provedli zátah v ostravské tržnici, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se...

16. prosince 2025  13:05

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  12:56

Celníci rozbili na jihu Moravy obří nelegální výrobnu cigaret, zadrželi 20 lidí

Celníci zastavili bulharskou dodávku, která pašovala přes 50 tisíc cigaret.

Celníci odhalili na jihu Moravy nelegální výrobnu cigaret s velkokapacitní výrobní linkou. Při rozsáhlé akci zajistili 32 tun tabáku a více než 15 milionů cigaret. Další čtyři miliony kusů byly...

16. prosince 2025  12:31,  aktualizováno  12:50

Čeští policisté rozkryli podvodná call centra na Ukrajině, Češi přišli o stovky milionů

Ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě...

Čeští kriminalisté spolu se zahraničními policisty při dvou operacích zastavili činnost čtyř call center na Ukrajině, která podle nich podvodně připravila Čechy i další Evropany o stovky milionů...

16. prosince 2025  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.