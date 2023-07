Nepřibližovat se, dokud nevíme, co to je! Australská policie zkoumá těleso z moře

Záhadný obří kovový předmět vyvrhlo moře na pláž na západním pobřeží Austrálie. Válcovité těleso hlídají bezpečnostní složky, dokud se nepotvrdí, že není nebezpečný. Variantu, že by mohlo jít o součást indické vesmírné rakety prověřuje Australská vesmírná agentura (ASA). „Dokud se to nepotvrdí, veřejnost by se měla předmětu vyhýbat,“ uvedla australská policie i ASA.