Krátce poté, co Trump dosadil do nově zřízeného úřadu pro zúžení státní správy (DOGE) nejbohatšího muže světa Elona Muska, učinil Dutton podobný krok. Jmenoval Jacintu Nampijinpa Priceovou stínovou ministryní pro vládní efektivitu. Opoziční lídr neskrýval, že Trumpova administrativa je pro něj ve škrtech ve státní sféře inspirací, stejně jako v tažení proti „woke“ iniciativám.

Zpočátku mu sepětí s americkým prezidentem vycházelo. Podle průzkumu Resolve Political Monitor na začátku úřadování nové americké administrativy 34 procent respondentů uvedlo, že vůdce opozice je nejlepším lídrem pro jednání s Trumpem, v případě premiéra Anthonyho Albaneseho si to myslelo pouze 18 procent. Portál The Sydney Morning Herald poznamenává, že Duttonovi Australané více věřili, že vyjde s šéfem Bílého domu právě proto, že je mu ideologicky tolik podobný.

Jenže to bylo ještě před tím, než Trump zavedl na takřka celý svět cla, včetně Austrálie, na jejíž zboží uvalil desetiprocentní. Mnohým Australanům se též příčí, jakým způsobem se nyní chovají USA k mezinárodním spojencům, zvláště pak k sousední Kanadě, která je stejně jako Austrálie součástí Commonwealthu a jíž Washington vyhrožuje možnou anexí.

Dutton se tak díky Trumpovi ocitl v podobné pozici jako kanadský opoziční lídr Pierre Poilievre. Stejně jako „kanadský Trump“ i vůdce australské konzervativní koalice se stal z favorita voleb politikem potýkajícím se s prudkým poklesem důvěry, zatímco jeho konkurenti těží z vlny odporu vůči americkému prezidentovi. Vládní labouristé podle průzkumu Lowy Institute mají nyní náskok devíti procentních bodů, přičemž volby budou už 3. května. Průzkum byl proveden v březnu, tedy ještě předtím, než Trump oznámil zavedení řady cel.

Resolve Political Monitor hlásí, že 33 procent respondentů uvedlo, že kvůli Trumpovi by nyní Duttona volili s menší pravděpodobností, v případě australského premiéra Albaneseho je to 21 procent. Čtyřiapadesát procent respondentů si myslí, že volby vyhrají vládní labouristé, konzervativní koalici přisuzuje vítězství jen 23 procent lidí.

„Trump se v této volební kampani stal třetím kandidátem,“ uvádí profesor politologie na Australské národní univerzitě v Canbeře Mark Kenny. „Peteru Duttonovi docela ztížil prosazení jeho poselství a to, aby byl v této volební kampani vnímán jako zcela nezávislá postava.“

Snaha distancovat se

Lídr opozice se snaží v posledních týdnech vůči Trumpovi vymezovat. Ohradil se proti clům, zkritizoval též rozhodnutí USA pozastavit vojenskou pomoc Ukrajině. Kvůli voličskému pobouření Dutton musel upustit od snahy zrušit desítky tisíc míst ve veřejném sektoru a požadavku omezení práce z domova pro státní zaměstnance po vzoru DOGE. „Udělali jsme chybu,“ přiznal Dutton, který nyní tvrdí, že se namísto propuštění přibližně 41 tisíc pracovníků bude spoléhat na přirozený úbytek, tedy na odchod státních zaměstnanců.

Průzkumy ukázaly, že tyto kroky inspirované úřadem DOGE odrazují voliče v okrajových metropolitních oblastech, které hrají ve volbách důležitou roli. Albanese stále varuje, že pokud Dutton zvítězí, přistoupí ke škrtům navzdory svým slibům.

Politolog z Griffith University v Brisbane Paul Williams podotýká, že jakkoliv zahraniční záležitosti hrají svou roli, australské volby nakonec rozhodují domácí záležitosti. „Je špatná doba na to, abyste byli srovnáváni s Donaldem Trumpem, a je špatná doba na to, abyste říkali, že chcete efektivitu vlády, když to Elon Musk dělá ve Spojených státech. Ale pokud lidé nebudou volit Petera Duttona, bude to pravděpodobně kvůli jeho vlastním problémům.“

K podobnému závěru dospívá i portál ABC Net. Podle něj poslední televizní debata Duttona s Albanesem ukázala slabiny obou politiků, premiér ale vykazoval optimističtější pohled na domácí ekonomiku, zatímco vůdce opozice nedokázal přesvědčivě doložit, jakými konkrétními kroky ji chce zlepšit. Právě problematická ekonomická situace byla přitom jeho velkým tématem.

Portál nicméně též uvádí, že zvláště slabým se Dutton ukázal v otázkách zahraniční politiky. „Peter Dutton a koalice prostě nevypadají připraveni na vládu,“ dodává portál.