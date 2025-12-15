Austrálie po vražedném útoku na židovský svátek projedná zpřísnění držení zbraní

Australská pravidla přitom podle agentury Reuters již nyní patří k nejpřísnějším na světě a jsou dávána do souvislosti s tím, že Austrálie je mezi zeměmi s nejnižším počtem vražd střelnou zbraní na obyvatele.
Při nedělním útoku na účastníky oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney dva střelci připravili o život 15 osob a čtyři desítky dalších zranili. Jednoho útočníka policisté zastřelili a druhého vážně zranili a zadrželi. Policie událost označila za teroristický čin.
„Lidé se mohou za nějaký čas radikalizovat. Povolení by neměla platit neomezenou dobu,“ řekl Albanese. S ministry chce také projednat, kolik zbraní by jeden majitel zbrojního průkazu mohl nejvýše vlastnit.
Austrálie zpřísňovala pravidla již po nejhorší masové střelbě v dějinách země v roce 1996, kdy střelec zabil 35 lidí a 23 dalších zranil. Tehdy zakázala poloautomatické zbraně a zavedla systém, který měl znemožnit pořízení zbraně nezpůsobilým lidem.
Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo nejméně šestnáct lidí. Konala se zde chanuka
„Události jako je tato se zdály v naší zemi nemožné, za což jsme vděčili přísnosti našich zbraňových zákonů,“ uvedl po nedělním útoku šéf organizace pro kontrolu zbraní Gun Control Australila Tim Quinn. Nyní je podle něho na místě ptát se, zda nešlo nedělnímu krveprolití předejít a zda zákony drží krok s dobou a technologickým vývojem zbraní.
O možném zpřísnění místních pravidel hovořil také Chris Minns, premiér australského státu Nový Jižní Wales, kam patří Sydney. Chce kvůli tomu svolat státní parlament, aby návrh urychleně projednal.