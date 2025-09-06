Incident se stal v pobřežní oblasti Long Reef asi 20 kilometrů od Sydney. Místní média uvedla, že muže vytáhli na břeh jiní surfaři. Odborníci nyní zkoumají poničené surfovací prkno, aby zjistili, jaký žralok v místě zaútočil.
Smrtelná zranění způsobená žraloky jsou v Austrálii poměrně zřídka vídaným jevem, neboť mořští predátoři se pohybují dál od břehu než většina plavců. Agentura DPA napsala, že podle australské databáze se v loňském roce odehrál jediný smrtelný útok žraloka na člověka, v letošním roce pak tři. U Sydney žralok naposledy zabíjel v roce 2022, předtím město takové úmrtí nezaznamenalo zhruba 60 let.
