Žralok napadl surfaře u Sydney, muž zraněním podlehl. Úřady uzavřely pláže

Autor: ,
  8:47
U pobřeží Sydney na východě Austrálie napadl v sobotu žralok surfaře. Muž následně podlehl těžkým zraněním. Pláže v okolí jsou prozatím z bezpečnostních důvodů uzavřené. Úřady na místě nasadily vrtulníky a drony, aby žraloka nalezly.

Incident se stal v pobřežní oblasti Long Reef asi 20 kilometrů od Sydney. Místní média uvedla, že muže vytáhli na břeh jiní surfaři. Odborníci nyní zkoumají poničené surfovací prkno, aby zjistili, jaký žralok v místě zaútočil.

U pobřeží Sydney na východě Austrálie napadl žralok surfaře, muž následně zraněním podlehl. (6. září 2025)
U pobřeží Sydney na východě Austrálie napadl žralok surfaře, muž následně zraněním podlehl. (6. září 2025)
U pobřeží Sydney na východě Austrálie napadl žralok surfaře, muž následně zraněním podlehl. (6. září 2025)
U pobřeží Sydney na východě Austrálie napadl žralok surfaře, muž následně zraněním podlehl. (6. září 2025)
9 fotografií

Smrtelná zranění způsobená žraloky jsou v Austrálii poměrně zřídka vídaným jevem, neboť mořští predátoři se pohybují dál od břehu než většina plavců. Agentura DPA napsala, že podle australské databáze se v loňském roce odehrál jediný smrtelný útok žraloka na člověka, v letošním roce pak tři. U Sydney žralok naposledy zabíjel v roce 2022, předtím město takové úmrtí nezaznamenalo zhruba 60 let.

Další útok žraloka v Austrálii. Lidé se tam přitom fotí, aby ukázali, jak je neškodný
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Co strany udělají pro dostupnější bydlení? Velká předvolební anketa iDNES.cz

Dostupnost bydlení je v Česku jedna z nejhorších v Evropě. V hlavním městě je k pořízení vlastního bytu potřeba zhruba 15 průměrných ročních hrubých mezd. Portál iDNES.cz se ptal stran, jak chtějí...

6. září 2025  8:52

Žralok napadl surfaře u Sydney, muž zraněním podlehl. Úřady uzavřely pláže

U pobřeží Sydney na východě Austrálie napadl v sobotu žralok surfaře. Muž následně podlehl těžkým zraněním. Pláže v okolí jsou prozatím z bezpečnostních důvodů uzavřené. Úřady na místě nasadily...

6. září 2025  8:47

USA tlačí na Venezuelu. Trump zvažuje vojenské údery proti drogovým gangům

Americký prezident Donald Trump zvažuje vojenské údery proti drogovým gangům na území Venezuely. Jde o součást tlaku na autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, uvedla v noci na...

6. září 2025  7:42

Trump uspořádá summit G20 ve svém klubu. Chce, aby přijel Putin i Si

Americký prezident Donald Trump chce příští rok uspořádat summit velkých světových ekonomik G20 ve svém floridském klubu Doral nedaleko Miami. Prohlásil také, že by na schůzce rád uvítal ruského...

6. září 2025  7:18

Ukrajinské nacionalisty kosí atentáty. Lvov truchlí za „komandanta Majdanu“

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Vypadá to, že představitelé ukrajinské nacionalistické scény se stali terčem cílené likvidační kampaně. Zatím poslední obětí atentátu se koncem srpna stal Andrij Parubij, bývalý předseda parlamentu a...

6. září 2025

Dramaticky přibylo nehod koloběžek a kol s elektrickým pohonem. Umírá i víc chodců

Premium

Nepovolený tuning, alkohol, absence helmy a zbytečně rychlá jízda. To jsou podle odborníků nejčastější důvody nárůstu počtu nehod lidí na elektrokolech a elektrických koloběžkách. Za letošek jich...

6. září 2025

Jak manažeři přicházejí o pozice. Románky na pracovišti jsou složitější, než se zdá

Neetické chování generálních ředitelů firem není žádnou novinkou, nicméně tlak vytvářený na společnosti, aby důkladně vyšetřovaly stížnosti v případech, kdy se manažer sexuálně zaplete s podřízeným,...

6. září 2025

Zvolit aktivní, nebo pasivní správu investic? Záleží na čase a penězích

Premium

Kdo chce investovat, musí si rozmyslet, zda zvolit pasivní, nebo aktivní správu investic. Při té aktivní se investor buď sám nebo prostřednictvím profesionála snaží vydělat na pohybech trhu a aktivně...

6. září 2025

Ministerstvo obrany i války. Trump přidal Pentagonu druhý název jako symbol síly

Prezident Spojených států Donald Trump podepsal nařízení, kterým ministerstvu obrany udělil druhotný název ministerstvo války. Po podpisu v Oválné pracovně Bílého domu, který živě přenášely...

5. září 2025  22:59

Anthropic zaplatí 31 miliard za urovnání žaloby spisovatelů kvůli tréninku chatbota

Americká společnost zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic souhlasila, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,2 miliardy Kč) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů, kteří ji obvinili,...

5. září 2025  22:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř 72 miliard za zneužití postavení

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního...

5. září 2025  18:46,  aktualizováno  21:40

Chat control tlačila neziskovka slavného herce, Kutcher se scházel s představiteli EU

O dohled nad konverzacemi uživatelů v rámci takzvané chat control se velmi intenzivně zajímala nezisková organizace Thorn. Vyplývá to ze zprávy evropské ombudsmanky o střetu zájmů. Zaměstnanci Thornu...

5. září 2025  21:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.