V Sydney vraždili otec se synem napojení na IS. Hrdina je po operaci, oslnil i Trumpa

K útoku došlo v neděli v 18:47 místního času, krátce před západem slunce. Prbíhaly oslavy chanuky na pláži. V tu chvíli se u přilehlého hřiště nacházelo přibližně tisíc lidí, převážně rodin s dětmi. Padesátiletý Sajid Akram a jeho čtyřiadvacetiletý syn Naveed přijeli na místo dodávkou. Z lávky pro pěší, která poskytuje výhled na hřiště, zahájili palbu do davu. Oba byli ozbrojeni puškami.
Střelba trvala devět minut. K jejímu ukončení přispěla i odvaha jednoho z civilistů, třiačtyřicetiletého Ahmeda al-Ahmeda, majitele obchodu s ovocem. Zatímco dav v panice prchal, al-Ahmed využil situace, přiblížil se ke staršímu ze střelců a srazil ho k zemi. Přes střelné zranění paže a ruky se mu podařilo jednoho z útočníků odzbrojit a zbraň obrátit proti nim.
„Má za sebou první operaci. Myslím, že ho čekají ještě dvě nebo tři další, podle toho, co řekne lékař,“ uvedl Jozay Alkanji, bratranec Ahmeda al Ahmeda, při odchodu ze sydneyské nemocnice.
Pocty a vyjádření podpory přicházejí od lídrů ze zahraničí i z domova. Americký prezident Donald Trump označil Ahmeda za „velmi, velmi statečného člověka“, který zachránil mnoho životů. Premiér státu Nový Jižní Wales Chris Minns jej nazval „skutečným hrdinou“ a uvedl, že video bylo „nejneuvěřitelnější scénou, jakou kdy viděl“.
Založili pro něj sbírku na platformě GoFundMe, která během několika hodin vybrala přes 200 tisíc australských dolarů (2,8 milionu korun). Největším dárcem byl miliardář a manažer hedgeového fondu Bill Ackman, který přispěl částkou 99 999 australských dolarů.
Téměř současně s al-Ahmedem zasáhla policie. Starší z útočníků, Sajid Akram, na místě zemřel. Jeho syn Naveed leží v kritickém stavu v nemocnici pod policejním dohledem.
Děti postřelené ženy se schovaly pod autem
Bilance útoku je tragická, nejméně 15 mrtvých. Mezi oběťmi je i rabín Eli Schlanger, který veřejnost na oslavu osobně zval. Svědectví z místa popisují chaos, kdy se lidé snažili ukrýt v přilehlých ulicích nebo přímo na pláži.
Mark Morri z deníku The Sydney Daily Telegraph popsal situaci bezprostředně po střelbě: „Lidé v šoku hledali své blízké. Viděl jsem ženu, která prorazila policejní pásku, aby se dostala k tělu přikrytému ručníkem.“
Další svědci uvedli, že pod zaparkovanými auty nacházeli schované děti, jejichž matka byla postřelena do zad a do ramene při pokusu o útěk.
Vazby na Islámský stát
Vyšetřování nyní odkrývá závažné bezpečnostní mezery. Policie potvrdila, že zbraně použité k útoku byly drženy legálně. Sajid Akram vlastnil zbrojní průkaz deset let a registroval si šest střelných zbraní.
Jeho syn Naveed byl přitom bezpečnostním složkám známý. V roce 2019 jej prověřovala kontrarozvědka ASIO kvůli vazbám na buňku Islámského státu. Vyšetřování však bylo uzavřeno se závěrem, že nepředstavuje bezprostřední riziko. Bývalí kolegové Naveeda popsali jako tichého muže, který se v poslední době choval odtažitě a jevil zvýšený zájem o lov.
Australský premiér Anthony Albanese označil útok za projev antisemitismu. V reakci na fakt, že vraždily legální zbraně, avizoval okamžité zpřísnění legislativy. Vláda zvažuje omezení počtu zbraní na osobu a zkrácení platnosti zbrojních průkazů. Změny zákonů potvrdil jako „nevyhnutelné“ i premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns.
K nemocnici sv. Jiří v sydneyské čtvrti Kogarah, kde podstoupil operaci zraněný Ahmed, přicházeli zcela cizí lidé vyjádřit podporu. Misha a Veronica Pochuevovi dorazili se svou sedmiletou dcerou Miroslavou, aby Ahmedovi přinesli květiny. „Můj manžel je Rus, můj otec je žid, můj dědeček je muslim. Nejde jen o Bondi, jde o každého člověka,“ řekla podle Reuters Veronica, zatímco Miroslava držela kytici s vzkazem: „Pro Ahmeda: za odvahu a zachráněné životy.“
Yomna Touniová vybírá peníze na pomoc s Ahmedovou léčbou. „Potenciálně zachránil mnoho lidí a z islámského pohledu to znamená zachránit celé lidstvo,“ citovala ji agentura Reuters. „Zabití jednoho člověka je jako zabití celého lidstva, a přesně to ti teroristé udělali,“ dodala.