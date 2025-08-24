V Austrálii se dnes konalo přes 40 protestních akcí. Kromě obrovské účasti v Melbourne se sešli lidé i v Brisbane na východě země, kde přišlo okolo 50 tisíc lidí, uvedla lidskoprávní organizace Palestine Action. Podle policie byla ovšem účast nižší, v Brisbane kolem 10 tisíců demonstrantů.
|
Mluví o jednáních, ale rukojmí obětuje, kritizovali demonstranti v Izraeli Netanjahua
V Sydney lidé podle organizátora Joshe Leese požadovali „ukončení genocidy v Pásmu Gazy a zavedení sankcí vůči Izraeli“. Mnozí nesli palestinské vlajky a skandovali „Svobodu Palestině“, píše Reuters.
„Zúčastnil jsem se, protože mě děsí počet dětí, které jsou den za dnem zabíjeny,“ řekl ABC News jeden z demonstrantů v Melbourne Bruce McPhate.
V Sydney na začátku srpna protestovaly desítky tisíc lidí za mír v Pásmu Gazy a za větší dodávky humanitární pomoci obyvatelům tohoto palestinského území. Australský premiér Antony Albanese poté 11. srpna řekl, že uzná Palestinu jako samostatný stát.
|
Austrálie uzná Palestinu jako samostatný stát. Je to naděje na mír, řekl premiér
Podobně se před ním rozhodli představitelé Francie nebo Kanady. Netanjahu od té doby australského premiéra ostře kritizuje; mimo jiné o něm řekl, že projevil slabost tváří v tvář teroristům z palestinského hnutí Hamás.
Po útoku Hamásu z října 2023 vede Izrael válku v Pásmu Gazy, kvůli které už podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem přišlo o život přes 62 tisíc lidí. Netanjahuova vláda na toto území od října 2023 nepouští dostatek humanitární pomoci a letos ji od začátku března téměř tři měsíce blokovala úplně. Podle palestinských úřadů v Pásmu Gazy zemřelo kvůli hladu či podvýživě nejméně 281 Palestinců, z toho 114 dětí.