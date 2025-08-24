Desítky tisíc lidí protestují v Austrálii za mír v Gaze, konalo se přes 40 pochodů

Autor: ,
  12:05
Desítky tisíc lidí v neděli protestují po celé Austrálii proti válce v Pásmu Gazy. V Melbourne se sešlo více než 100 tisíc lidí. Vztahy Canberry s vládou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jsou v poslední době napjaté poté, co se Austrálie v reakci na izraelskou ofenzívu na palestinském území rozhodla, že v září uzná Palestinu jako samostatný stát.
Demonstranti se účastní protestu „Celonárodní pochod za Palestinu“ v Sydney....

Demonstranti se účastní protestu „Celonárodní pochod za Palestinu“ v Sydney. (24. srpna 2025) | foto: Reuters

Demonstranti se účastní protestu „Celonárodní pochod za Palestinu“ v Sydney....
Demonstranti se účastní protestu „Celonárodní pochod za Palestinu“ v Sydney....
Demonstranti se účastní protestu „Celonárodní pochod za Palestinu“ v Sydney....
Demonstranti se účastní protestu „Celonárodní pochod za Palestinu“ v Sydney....
14 fotografií

V Austrálii se dnes konalo přes 40 protestních akcí. Kromě obrovské účasti v Melbourne se sešli lidé i v Brisbane na východě země, kde přišlo okolo 50 tisíc lidí, uvedla lidskoprávní organizace Palestine Action. Podle policie byla ovšem účast nižší, v Brisbane kolem 10 tisíců demonstrantů.

Mluví o jednáních, ale rukojmí obětuje, kritizovali demonstranti v Izraeli Netanjahua

V Sydney lidé podle organizátora Joshe Leese požadovali „ukončení genocidy v Pásmu Gazy a zavedení sankcí vůči Izraeli“. Mnozí nesli palestinské vlajky a skandovali „Svobodu Palestině“, píše Reuters.

„Zúčastnil jsem se, protože mě děsí počet dětí, které jsou den za dnem zabíjeny,“ řekl ABC News jeden z demonstrantů v Melbourne Bruce McPhate.

V Sydney na začátku srpna protestovaly desítky tisíc lidí za mír v Pásmu Gazy a za větší dodávky humanitární pomoci obyvatelům tohoto palestinského území. Australský premiér Antony Albanese poté 11. srpna řekl, že uzná Palestinu jako samostatný stát.

Austrálie uzná Palestinu jako samostatný stát. Je to naděje na mír, řekl premiér

Podobně se před ním rozhodli představitelé Francie nebo Kanady. Netanjahu od té doby australského premiéra ostře kritizuje; mimo jiné o něm řekl, že projevil slabost tváří v tvář teroristům z palestinského hnutí Hamás.

Po útoku Hamásu z října 2023 vede Izrael válku v Pásmu Gazy, kvůli které už podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem přišlo o život přes 62 tisíc lidí. Netanjahuova vláda na toto území od října 2023 nepouští dostatek humanitární pomoci a letos ji od začátku března téměř tři měsíce blokovala úplně. Podle palestinských úřadů v Pásmu Gazy zemřelo kvůli hladu či podvýživě nejméně 281 Palestinců, z toho 114 dětí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Pokud existuje jasný poražený, je to řidič-člověk. Lyft sází na robotaxi

Společnost Lyft začala v americké Atlantě testovat robotické taxi a plánuje rozšíření takové služby i do jiných amerických měst. Taxi bez řidiče má firma v plánu nasadit i do Evropy. „Pokud existuje...

24. srpna 2025

Tepelná čerpadla otevřela spor o zelenou politiku. Nadšení opadá nejen v Německu

Premium

V německé vládní koalici to na konci léta vře: zoufale se hledají nápady, jak zacelit rozpočtové díry.

24. srpna 2025

Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš podobně jako šéf SPD Tomio Okamura vyvolává nenávist ve...

24. srpna 2025  11:58

Volby by vyhrálo hnutí ANO. SPD je třetí těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!

Volby do Sněmovny by podle volebního průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News opět vyhrálo hnutí ANO, které by od voličů získalo 32,7 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU, a to s 21,3...

24. srpna 2025  11:40

Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou...

24. srpna 2025  11:34

Britští vědci objevili nový druh dinosaura. Proč ho pojmenovali po známé jachtařce

Britští vědci objevili na ostrově Wight nový druh dinosaura. Vzhledem k výrazným výrůstkům z páteře označovaným také jako hřbetní plachta ho pojmenovali po známé jachtařce a filantropce Ellen...

24. srpna 2025  11:19

Prodej chat a chalup narostl meziročně skoro o desetinu, ceny opět stoupají

Češi v letošním roce zatím prodali 1545 chat a chalup, meziročně o devět procent více. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila do července přes 4,4 miliardy korun, tedy o 200 milionů korun více...

24. srpna 2025  11:10

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla...

24. srpna 2025  11:07

Nejpřekládanějším autorem Česka je Karel Čapek, jen těsně překonal Julia Fučíka

Do největšího počtu jazyků byl z českých spisovatelů přeložený Karel Čapek, jehož knihy do roku 2019 vyšly v 58 jazycích. Na druhém místě je Julius Fučík, který byl díky Reportáži psané na oprátce v...

24. srpna 2025  10:38

Nejkrásnější s nejrovnější dráhou. Chotěbořské letiště zažívá kulaté výročí

Významné jubileum si letos připsal aeroklub v Chotěboři. Vznikl přesně před osmdesáti lety. Následně nadšenci vybudovali i letiště. To za svou historii prodělalo mnoho proměn, zažilo velkou tragédii...

24. srpna 2025  10:11

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit

Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina. Takové smlouvy...

24. srpna 2025  10:04

Mluví o jednáních, ale rukojmí obětuje, kritizovali demonstranti v Izraeli Netanjahua

Tisíce lidí v sobotu večer opět demonstrovaly v Tel Avivu, Jeruzalémě, Haifě a dalších izraelských městech a vyzývaly vládu premiéra Benjamina Netanjahua k uzavření dohody o příměří s palestinským...

24. srpna 2025  9:30,  aktualizováno  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.