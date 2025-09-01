Zabil policisty, místní ho kryjí. V Austrálii pátrají po „suverénním občanovi“

  16:16
Australská policie pátrá po takzvaném „suverénním občanovi“ Dezim Freemanovi, který zastřelil dva strážce zákona a uprchl do divočiny. Policisty nazval „novým gestapem“ a teroristy. Úřady se domnívají, že se skrývá díky pomoci místních, a vyzvaly je, aby jej vydali.

Freeman, skutečným jménem Desmond Filby, minulý týden zastřelil dva policisty, kteří u něj vykonávali domovní prohlídku ve městě Porepunkah na severovýchodě státu Victoria kvůli podezření, že spáchal zločin sexuální povahy. Freeman následně prchl do divočiny.

Strážci zákona po něm stále marně pátrají. Komisař policie státu Victoria Brett Kahan uvedl, že Freemanovi zřejmě pomáhá široká síť známých či podporovatelů. Vyzývá je, aby sdělili informace o jeho poloze.

„Pácháte extrémně závažný trestný čin tím, že ukrýváte Deziho Freemana nebo mu napomáháte k útěku,“ řekl Kahan. Neupřesnil, kolik lidí policie podezřívá, ani zda se jedná o obyvatele města Porepunkah nebo blízkého okolí.

Pro některé lidi se Freeman již stal svého způsobu hrdinou. Na protiimigrační demonstraci v Adelaide jeden muž nesl transparent s vyobrazením uprchlíka s nápisem „Svobodný muž“. Strážci zákona zkoumají, zda neporušil zákon, premiér Jižní Austrálie Peter Malinauska jej vyzval, aby se jim vydal.

Je nejhorší sériový vrah Austrálie na svobodě? Staré případy se opět otevřely

Freeman patřil k hnutí takzvaných „suverénních občanů“, kteří se vyznačují silnou nedůvěrou k státu a jeho institucím. Považuje je za tyranské, nelegitimní struktury. Suverénní občané často šíří konspirační teorie a kloní se ke krajní pravici.

Vrah měl podle portálu The Guardian historii sporů s úřady. Snažil se například u soudu dokázat, že policejní radarové zařízení používané k detekci rychlosti mohlo být ovlivněno transformátory nebo mikrovlnným vysíláním. Když dostal pokutu za rychlost, tvrdil, že policisté se vůči němu a jeho rodině chovají jako „teroristé“.

Na sociálních sítích policisty přirovnával ke „gestapu“ a tvrdil, že když je vidí, je to jako když přeživší Osvětimi potká nacistické vojáky. „Policisté jsou nepřátelé lidstva,“ napsal na svém údajném instagramovém účtu. „Jediný dobrý policista je mrtvý policista,“ míní.

Porepunkah

Porepunkah

