Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě

„Ověřovací mechanismy nejsou příliš přesné a na teenagery, kteří zákaz obejdou, nejsou uvaleny žádné sankce,“ tvrdí v rozhovoru s BBC čtrnáctiletá Rima, které se zákaz podařilo obejít na platformě Snapchat.
Proti zákazu se vyslovují i někteří rodiče. Mark, otec čtrnáctileté Zoey, která tvořila obsah na sociálních sítích, považuje tyto platformy za nejlepší nástroj pro dospívající lidi, jak se ve světě prosadit. Pokud budou čekat až do 16 let, „jejich šance“ se podle Marka rozplyne.
|
Meta začala v Austrálii vyhazovat děti ze sociálních sítí
Zákon však naprostá většina rodičů a ochránců dětí přijímá velmi pozitivně. Austrálie tak ukončila debatu, zda může stát bránit dětem v přístupu na sociální sítě, a zároveň spouští experiment, který budou sledovat zákonodárci po celém světě.
Platformy musí aktivně ověřit věk
Po aplikacích jako TikTok, Instagram, Facebook nebo YouTube je nyní požadováno, aby v Austrálii zablokovaly přístup uživatelům mladším šestnácti let. V případě nedodržení zákazu hrozí technologickým firmám pokuta až přes 600 milionů korun.
Věk svých uživatelů by měly nově aplikace zákonně aktivně ověřovat, a to za pomoci živých videozáznamů, e-mailových adres či úředních dokumentů.
|
Austrálie zakázala sociální sítě mladším 16 let, hrozí vysokými pokutami
Jednou z praktik ověření stanového věku je naskenování obličeje skrze kameru vašeho mobilu, která následně za pomoci umělé inteligence vyhodnotí váš přibližný věk.
Premiér Anthony Albanese prohlásil, že je to pro Austrálii „hrdý“ den. „Je to den, kdy australské rodiny přebírají zpět moc od těchto velkých technologických společností. Prosazují právo dětí být dětmi a právo rodičů na větší klid,“ řekl Albanese ve středu veřejnoprávní televizi ABC.
Vědci a experti nyní hodlají situaci okolo nově zavedeného nařízení blízce sledovat a hodnotí, jak budou děti v případě zákazu postupovat. Zda se pustí do hledání jiných více nebezpečných alternativ k sociálním sítím či se více zapojí do „offline“ reálného světa.