Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě

Autor:
  7:59
Austrálie jako první země na světě zakázala dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Nový zákon tak mladistvým znemožnil přístup k populárním sociálním sítím a videoplatformám jako Instagram, YouTube nebo Facebook. Zatímco někteří zákaz vítají jako nástroj ke zlepšení psychického zdraví, jiní poukazují na fakt, že zákon lze bez větších potíží obejít.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

„Ověřovací mechanismy nejsou příliš přesné a na teenagery, kteří zákaz obejdou, nejsou uvaleny žádné sankce,“ tvrdí v rozhovoru s BBC čtrnáctiletá Rima, které se zákaz podařilo obejít na platformě Snapchat.

Proti zákazu se vyslovují i někteří rodiče. Mark, otec čtrnáctileté Zoey, která tvořila obsah na sociálních sítích, považuje tyto platformy za nejlepší nástroj pro dospívající lidi, jak se ve světě prosadit. Pokud budou čekat až do 16 let, „jejich šance“ se podle Marka rozplyne.

Meta začala v Austrálii vyhazovat děti ze sociálních sítí

Zákon však naprostá většina rodičů a ochránců dětí přijímá velmi pozitivně. Austrálie tak ukončila debatu, zda může stát bránit dětem v přístupu na sociální sítě, a zároveň spouští experiment, který budou sledovat zákonodárci po celém světě.

Platformy musí aktivně ověřit věk

Po aplikacích jako TikTok, Instagram, Facebook nebo YouTube je nyní požadováno, aby v Austrálii zablokovaly přístup uživatelům mladším šestnácti let. V případě nedodržení zákazu hrozí technologickým firmám pokuta až přes 600 milionů korun.

Věk svých uživatelů by měly nově aplikace zákonně aktivně ověřovat, a to za pomoci živých videozáznamů, e-mailových adres či úředních dokumentů.

Austrálie zakázala sociální sítě mladším 16 let, hrozí vysokými pokutami

Jednou z praktik ověření stanového věku je naskenování obličeje skrze kameru vašeho mobilu, která následně za pomoci umělé inteligence vyhodnotí váš přibližný věk.

Měl by podobný zákaz platit i u nás?

Premiér Anthony Albanese prohlásil, že je to pro Austrálii „hrdý“ den. „Je to den, kdy australské rodiny přebírají zpět moc od těchto velkých technologických společností. Prosazují právo dětí být dětmi a právo rodičů na větší klid,“ řekl Albanese ve středu veřejnoprávní televizi ABC.

Vědci a experti nyní hodlají situaci okolo nově zavedeného nařízení blízce sledovat a hodnotí, jak budou děti v případě zákazu postupovat. Zda se pustí do hledání jiných více nebezpečných alternativ k sociálním sítím či se více zapojí do „offline“ reálného světa.

Vstoupit do diskuse (60 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....

Nehoda osobního automobilu na několik desítek minut zablokovala provoz v Novodvorské ulici v Praze, když řidič najel na obrubník a auto se i s ním po nárazu převrátilo na střechu. Hasiči jej...

10. prosince 2025  8:36

Fialova vláda se schází na svém posledním zasedání

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan se zdraví před schůzi vlády v...

Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) má ve středu na programu své poslední řádné zasedání. Příští pondělí prezident Petr Pavel jmenuje ministry ANO, SPD a Motoristů a moci se ujme Andrej...

10. prosince 2025  8:33

Machadová si Nobelovu cenu nakonec osobně nepřevezme. Dále se skrývá

Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová během protestu kvůli...

Nejnovější laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová se středeční slavnostní ceremonie k převzetí nezúčastní. Venezuelská opoziční lídryně původně plánovala na předání do Osla dorazit,...

10. prosince 2025  8:29

Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě

V Austrálii vešel v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Austrálie jako první země na světě zakázala dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Nový zákon tak mladistvým znemožnil přístup k populárním sociálním sítím a videoplatformám jako Instagram,...

10. prosince 2025  7:59

Rádio potvrdilo termín a místo pohřbu Hezuckého. Do síně se nedostanete

Před sídlem rádia Evropa 2, kde působil zesnulý moderátor Patrik Hezucký,...

Pohřeb moderátora Patrika Hezuckého se uskuteční tento pátek v krematoriu Strašnice. Oznámila to rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Už v úterý moderátor...

10. prosince 2025  7:37

KLDR vypálila deset projektilů do Žlutého moře, tvrdí Soul

Lidé na nádraží v jihokorejském Soulu sledují na TV obrazovce odpálení...

Severní Korea tento týden vystřelila deset projektilů z raketometu do Žlutého moře na západě Korejského poloostrova, informovala agentura AFP s odkazem na představitele jihokorejského generálního...

10. prosince 2025  7:14

Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině

Papež Lev XIV. jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (9....

Papež Lev XIV. v úterý kritizoval snahy obejít Evropu při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Podle hlavy katolické církve není takový postup realistický. Papež, který pochází ze Spojených států,...

10. prosince 2025  6:53

USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Jen cvičný let, žádná provokace, tvrdí

Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014)

Armáda Spojených států v úterý vyslala dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Létaly tam přes půl hodiny. Podle agentury AP to bylo zřejmě nejbližší přiblížení amerických vojenských letadel k vzdušnému...

10. prosince 2025  6:29

Bez propadů, bez chemie: Jak získat energii pro noční směny, učení a řízení?

ilustrační snímek

Dlouhé hodiny za volantem, práce na noční směně nebo několikadenní maraton úkolů v kanceláři nás často nutí sáhnout po rychlém nakopnutí v podobě silné kávy či koncentrovaného energy drinku. Rychlý...

10. prosince 2025

Jak rozdělit pokoj s jedním oknem? Tipy na obývák a ložnici v jednom

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

V garsonkách nebo menších bytech s omezeným počtem místností nastává příležitost si zahrát s nábytkem tetris. Jak oddělit spaní v obýváku, a přitom zachovat dostatek světla, soukromí i pocit...

10. prosince 2025

Genetika vs. silueta: Proč některé tukové polštářky vzdorují cvičení?

Ve spolupráci
YES VISAGE

Kolikrát jste si slíbili, že do příchodu jara zatočíte s faldíky? Drželi jste dietu, dřeli v posilovně, a přesto zůstala některá místa na těle taková, jaká byla? Není to vaše selhání. Často jde o...

10. prosince 2025

EU se dohodla na odložení emisních povolenek ETS2, platit budou až v roce 2028

ilustrační snímek

Evropská unie se v úterý pozdě večer dohodla na právně závazném klimatickém cíli snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Shodla se také na nákupu...

10. prosince 2025  1:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.