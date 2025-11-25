Australská senátorka pobouřila protestem v burce. Označili ji za rasistku a vyloučili ji

Australský senát dočasně vyloučil z jednání senátorku Pauline Hansonovou, jež se v horní komoře objevila v burce. Protestovala tím proti odmítnutí jednání o jejím návrhu, aby se zakázalo nošení tohoto a dalších oděvů zakrývajících obličej. Jde o jeden z nejtvrdších trestů vůči australskému senátorovi za poslední dekády. V osmadvacetimilionové Austrálii islám vyznává téměř milion lidí.

„Nechtěli zakázat burku, přesto mi odepřeli právo ji nosit v parlamentu. V parlamentu neplatí žádný dress code, přesto mi není dovoleno ji nosit. Pro mě je to tedy pokrytecké,“ reagovala jednasedmdesátiletá Hansonová. Tato vůdkyně protiimigrační menšinové strany One Nation v pondělí vešla do senátu v burce, zahalená od hlavy k patě.

Burka zahaluje celé tělo včetně obličeje a ženy ji nosí v některých muslimských zemích.

„Toto je rasistická senátorka, která projevuje do očí bijící rasismus,“ hřímala Mehreen Faruqiová, muslimská senátorka za Zelené.

Rozezlení členové horní komory Hansonovou po zbytek pondělí vyloučili z jednání a vzhledem k tomu, že se neomluvila, v úterý přijali návrh na vyslovení nedůvěry, který ji vylučuje ze sedmi po sobě jdoucích zasedání senátu. Komora letošní zasedání končí ve čtvrtek a Hansonová bude suspendována i po zahájení zasedání parlamentu v únoru příštího roku.

Hladový ramadán v australské detenci. Lidé už migrantům nesmí nosit jídlo

Návrh na vyslovení nedůvěry předložila senátorka a ministryně zahraničí Penny Wongová. Podle ní Hansonová nošením burky zesměšnila náboženství a rozděluje společnost.

Hansonová vyvolala pobouření už v roce 2017, když si v rámci podobného protestu také nasadila burku. Tehdy však žádný trest nedostala.

Loni soud rozhodl, že politička porušila zákon proti rasové diskriminaci tím, že senátorku Mehreen Faruqiovou na sociálních sítích hrubě vyzývala k tomu, aby se vrátila domů do Pákistánu. Proti verdiktu se odvolala.

Hansonová už také v prvním projevu v parlamentu v roce 1996 například řekla, že Austrálii hrozí zaplavení Asiaty kvůli imigrační politice země.

