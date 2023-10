Austrálie zvažuje poradní hlas pro domorodce, ozývají se kritici

Australané začali v referendu hlasovat o novém parlamentním poradním orgánu. Pokud by vznikl, Austrálci a obyvatelé ostrovů Torresova průlivu, původní obyvatelé kontinentu, by dostali prostor vyjadřovat se k otázkám týkajících se jejich komunit. Pro by muselo hlasovat 50 procent Australanů, to se podle průzkumů ale nestane.