Austrálie zapojí své síly na Blízkém východě. Dodá rakety i průzkumný letoun

Austrálie vyšle do oblasti Perského zálivu vojenský průzkumný letoun a do Spojených arabských emirátů dodá rakety. V úterý to podle agentury Reuters oznámil australský premiér Anthony Albanese s tím, že cílem podpory je pomoci tamním zemím bránit se před nevyprovokovanými íránskými útoky.
Australský premiér Anthony Albanese se účastní tiskové konference v budově parlamentu v Canbeře. (9. března 2026) | foto: Reuters

„Naše zapojení je čistě obranné,“ řekl Albanese. „A je to na obranu Australanů, kteří jsou v oblasti, a také na obranu našich přátel ve Spojených arabských emirátech,“ uvedl. Australský premiér zdůraznil, že země nevyšle žádné vojáky, kteří by se v Íránu zúčastnili případné intervence. Rovněž dodal, že Austrálie není účastníkem války.

Vykažte diplomaty USA a proplujete. Írán za vyhoštění slibuje Evropě volný Hormuz

Letoun, který Austrálie nasadí na ochranu vzdušného prostoru států v regionu, bude Boeing E-7A Wedgetail. Tento stroj, který slouží jako systém včasné výstrahy, bude sloužit v oblasti prozatím čtyři týdny. Spojené arabské emiráty pak budou moci využívat pokročilé střely středního doletu vzduch-vzduch.

V době vypuknutí války pobývalo na Blízkém východě asi 115.000 Australanů, mezitím se odtud do vlasti komerčními lety vrátilo asi 2600 Australanů, uvedl Reuters.

Írán čelí americkým a izraelským útokům, na které reaguje odvetnými údery i na země, které se náletů neúčastní, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

