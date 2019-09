Australan spadl z šestimetrového vodopádu, pro pomoc se plazil dva dny

Čtyřiapadesátiletý turista Neil Parker se do oblasti vydal na pěší túru, když nešťastně spadl z šestimetrového vodopádu a zlomil si přitom zápěstí a nohu pod kotníkem. Zlomeninu si následně sám zafixoval pomocí turistických holí a vydal se do míst, která by byla záchranářům lépe přístupná.



„Naštěstí to nebyla otevřená zlomenina. Zranění mi neprotrhlo kůži, ale vytvořily se na ní asi dvaceticentimetrové puchýře. Musel jsem nohu za sebou nést. Plazil jsem se vždy metr a půl a pak jsem si musel odpočinout,“ svěřil se Parker pro The Guardian.

Věděl, že se nachází v oblasti, která je špatně přístupná, a proto se musel dostat na místo, kde by ho mohla vyzvednout záchranářská helikoptéra.

„Byly to sice pouhé tři kilometry, ale musel jsem je zdolat za dva dny. Myslel jsem si, že se tam snad nikdy nedostanu,“ uvedl turista. V úterý odpoledne ho pak záchranáři spolu s policií nalezli a Parker byl pomocí vrtulníku převezen do nemocnice.

K přežití mu podle jeho slov pomohly proteinové tyčinky a lízátka, která měl ve svém batohu. Od bolesti mu pak pomáhala analgetika.

Neil Parker je přitom dlouholetým členem turistického klubu Brisbane Bushwalkers a s podobnými túrami má zkušenosti. V minulosti jich absolvoval již několik a při žádné se ještě nezranil. I díky předchozímu výcviku tak podle svých slov vděčí za to, že celý incident přežil a zdárně nakonec dorazil do cíle.