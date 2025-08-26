Austrálie přerušuje styky s Íránem. Viní jej z antisemitských útoků v zemi

Autor: ,
  7:11
Australský premiér Anthony Albanese v úterý obvinil Írán z provedení dvou antisemitských útoků v Sydney a Melbourne a oznámil, že Canberra vyhostí íránského velvyslance a přeruší diplomatické styky s Íránem. Informovaly o tom tiskové agentury. Od října 2023, kdy začala válka v Pásmu Gazy, prudce přibylo antisemitských projevů v australských městech.
Synagogu v australském Melbourne zachvátil požár. Premiér označil incident za...

Synagogu v australském Melbourne zachvátil požár. Premiér označil incident za antisemitský čin. (6. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Synagogu v australském Melbourne zachvátil požár. Premiér označil incident za...
Synagogu v australském Melbourne zachvátil požár. Premiér označil incident za...
Synagogu v australském Melbourne zachvátil požár. Premiér označil incident za...
Synagogu v australském Melbourne zachvátil požár. Premiér označil incident za...
10 fotografií

Od října 2023, kdy začala válka v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, v obou australských velkoměstech prudce přibylo antisemitských projevů.

Terčem vandalismu a žhářství namířeného proti Židům se staly domy, školy, synagogy či automobily, připomíná Reuters. Při jednom z posledních podobných incidentů policie v červenci obvinila čtyřiatřicetiletého muže ze žhářského útoku na synagogu v Melbourne, zatímco uvnitř se modlili věřící.

Synagogu v Melbourne zachvátil požár. Premiér mluví o antisemitském útoku

„Šlo o mimořádné a nebezpečné akty agrese, které na australské půdě zorganizoval cizí stát,“ řekl Albanese na tiskové konferenci. „Šlo o pokus podkopat sociální soudržnost a zasít neshody v naší společnosti,“ dodal.

Vedle útoku na synagogu v Melbourne australské zpravodajské služby podle premiéra spojily Teherán také s útokem na restauraci v Sydney.

Írán je pro ženy úžasný, hlásala politička. Když jí ukázali pravdu, omlouvá se

Austrálie pozastavila činnost svého velvyslanectví v Teheránu a všichni její diplomaté jsou v nyní bezpečí ve třetí zemi, uvedl dále Albanese. Dodal, že jeho vláda také označí íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Austrálie přerušuje styky s Íránem. Viní jej z antisemitských útoků v zemi

Australský premiér Anthony Albanese v úterý obvinil Írán z provedení dvou antisemitských útoků v Sydney a Melbourne a oznámil, že Canberra vyhostí íránského velvyslance a přeruší diplomatické styky s...

26. srpna 2025  7:11

Jihlava postaví dětské hřiště na motivy Vančurova Rozmarného léta

Jihlava chystá rekonstrukci dětského hřiště v areálu Český mlýn. Stát by mělo deset milionů korun. Nebude to ale žádný tuctový plácek. Nové hřiště má mimo jiné tematicky vycházet ze slavného díla...

26. srpna 2025  6:52

Diagnóza „naučená bezmoc“. Děti kvůli zadlužení rodin dopředu ztrácí motivaci

V Česku je aktuálně v exekuci přes 600 tisíc lidí , celkový počet exekucí přesahuje 3,1 milionu. Statistikám vévodí Ústecký kraj. Za strohými číselnými údaji se skrývají rozličné příběhy a řada z...

26. srpna 2025  6:26

Rakušan s Fialou se sejdou na Malostranské besedě, aby odmítli spolupráci s ANO

Předseda STAN Vít Rakušan a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS) mají na úterní večer naplánované setkání v pražské Malostranské besedě. Podle Rakušana se společně „ťuknou“, aby vyjádřili odmítavý...

26. srpna 2025  6:20

Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky za údajný podvod

Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností odvolal z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cookovou. Podle něj se dopustila hypotečního podvodu. Trump své...

26. srpna 2025  6:07

Šetrné a s kvalitními produkty, ale taky nákladné. Jak se farmaří regenerativně

Premium

O ekologický certifikát přišel, protože bral krmení od jiných regenerativních farem. Jeho cílem je zachovat kvalitní půdu pro další generace, ale stát mu nepomáhá. Navzdory tomu, že kvůli šetrnému...

26. srpna 2025

ČT zve na den otevřených dveří, v sobotu se otevřou i studia v Brně a Ostravě

V sobotu 30. srpna se všem divákům a příznivcům České televize otevřou studia v Praze, Brně a Ostravě. Den otevřených dveří nabídne možnost projít si zákulisí televize a setkat se s moderátory,...

26. srpna 2025

ANALÝZA: Petr Pavel v polovině mandátu. Hlavní zkouška teprve přijde

Premium

Prezident Petr Pavel v září vstoupí už do druhé poloviny svého mandátu. Redakce iDNES.cz při této příležitosti oslovila experty, bývalé politiky i diplomaty, aby jeho dosavadní působení zhodnotili....

26. srpna 2025

Trump žehlí korejské vztahy. Jihu nabídl zbraně, severu schůzku s Kim Čong-Unem

Americký prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě nabídl jihokorejskému prezidentovi I Če-mjongovi nákup amerického vojenského vybavení. Tématy společného rozhovoru se staly rovněž další obchody...

25. srpna 2025  21:58

Ukrajinu navštěvují státníci, slibují další miliardy. Přijel i Trumpův zmocněnec

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Keith Kellogg v Kyjevě prohlásil, že příslušní představitelé tvrdě pracují na ukončení více než tříleté války Ruska proti Ukrajině. Doufají...

25. srpna 2025  21:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rok dobrého vína. Deště v červenci prospěly hroznům, už jsou první burčáky

Na první doušky si milovníci burčáku museli letos oproti jiným rokům počkat. Podle vinařů se ale několikatýdenní prodleva vyplácí a burčák má tu správnou, takzvaně kyselkavou, chuť. K dostání je už...

25. srpna 2025  20:45

Symbol vlastenectví, nebo rasismu? Anglií zmítá spor o vlastní vlajku

Premium

V anglických městech a vesnicích se začaly ve velkém vyvěšovat národní vlajky. Podle vůdců kampaně to jsou symboly vlastenectví a hrdosti, podle kritiků si však svatojiřský kříž přisvojila krajní...

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.