Australskému premiérovi nadávali do idiotů. Navštívil město zničené požáry

Corbago je malé město blízko pobřeží na jihu Nového Jižního Walesu. V pondělí požár poničil hlavní ulici, přičemž zabil dva lidi, otce a syna. Jeden muž se stále pohřešuje.



Řada obyvatel viní ze škod, které způsobil požár, podfinancování hasičských služeb v městě. Na záznamu pořízeného stanicí ABC News je vidět, jak jedna žena říká Morrisonovi, že mu potřese rukou, jen pokud dodá více zdrojů australským požárníkům, kteří sestávají primárně z dobrovolníků.

Jednomu požárníkovi chtěl premiér též podat ruku. I ten to odmítl. Premiér si myslel, že muž byl pouze unavený. Další hasič mu však vysvětlil, že muž, stejně jako žena, přišel při požárech o svůj dům.

„Co nějaké peníze pro náš zapomenutý kousek Nového Jižního Walesu?“ křičela na premiéra žena v tričku s hudební skupinou Led Zeppelin. „Jak se možné, že máme jen čtyři požární vozy na ochranu našeho města? Protože naše město nemá moc peněz, ale máme srdce ze zlata, pane premiére,“ dodala.

„Pokaždé, když je v této oblasti povodeň nebo požár, nic nedostaneme. Pokud bychom byli Sydney nebo bychom severní pobřeží, byli bychom zaplaveni dary a okamžitou pomocí,“ stěžovala si žena na kameru.

Někteří obyvatelé města na premiéra pokřikovali, že je „idiot“ a že by měl „odejít.“ Tady dole nezískáš žádný hlasy, kámo,“ řekl premiérovi jeden muž.

Morrison tvrdí, že ho ostrá reakce lidí nepřekvapila. „Rozumím silným pocitům, které lidi mají. Oni ztratili všechno,“ uvedl Morrison s tím, že útoky nebere osobně. „Je to moje práce,“ dodal.

Ministr pro dopravu Nového Jižního Walesu Andrew Constance řekl, že premiér „obdržel uvítání, které si pravděpodobně zasloužil“. Constancův dům málem shořel. Ministr sdělil médiím, že byl svědkem toho, jak oheň zničil domovy jeho sousedů.

Není to poprvé, co v souvislosti s požáry premiér vzbudil pobouření veřejnosti. V prosinci čelil na sociálních sítích, ale i na demonstracích v ulicích hněvu lidí kvůli tomu, že se navzdory situaci v zemi vydal na dovolenou do zámoří. Morrison svou dovolenou zkrátil, reagoval tak zjevně na úmrtí dvou dobrovolných hasičů ve věku 32 a 36 let.



Kritici Morrisonovi dlouhodobě vyčítají, že nebere dostatečně v úvahu nebezpečí klimatických změn a jejich roli v posilování ničivých požárů. Tvrdí, že by vláda měla důrazněji postupovat v snižování uhlíkových emisí.

Premiér je velkým zastáncem uhelného průmyslu a platí za klimatického skeptika. Austrálie je největším vývozcem uhlí na světě. Podle Morrisona by přílišný boj s dopady klimatických změn vedl k snížení pracovních míst v zemi.

Klimatické změny a požáry v Austrálii

Požáry se v Austrálii objevují každé léto, tento rok ale začaly dříve než obvykle. Podle vědců jsou na vině právě klimatické změny, které vedly k výjimečně teplé a suché zimě. Prosinec byl jeden z nejteplejších roků v Austrálii vůbec, upozorňuje server The Washington Post.

Morrison přičítá neobvykle silnou sezónu požárů tříletému suchu. Podle něj klimatická změna může být příčinou výkyvů počasí, avšak odmítá tvrzení o její přímé odpovědnosti za ohně v Austrálii. „Dávat to do souvislosti není přesvědčivé,“ řekl.

Podle studie Sydneyské univerzity z roku 2019 78 procent Australanů podporuje redukci fosilních paliv a 64 procent podporuje vyšší daně, aby se toho docílilo. Redukci fosilních paliv (62 procent) a vyšší daně (48 procent) podporují i Morrisonovi voliči.

Masivní evakuace

Austrálie se s ničivými požáry potýká již několik týdnů. Shořelo přes pět milionů hektarů půdy, což je oblast větší než Slovensko, nejméně 17 lidí zemřelo a jenom ve státě Nový Jižní Wales shořelo 1365 domů. Kouř z lesních požárů podle agentury AFP obtěžuje také obyvatele největších australských měst, Sydney a Melbourne, vítr ho ve čtvrtek odnesl přes Tasmanovo moře i na 2 000 kilometrů vzdálený Nový Zéland.



Úřady v pátek vyzvaly obyvatele zasažených států Viktorie a Nový Jižní Wales, aby se z rizikových oblastí co nejrychleji evakuovali. Od soboty se totiž očekává zvýšení teploty a silný vítr, který může vést k dalšímu šíření ohně.

Premiér státu Victoria Daniel Andrews vyhlásil stav nouze v oblastech, kde bydlí zhruba 100 000 lidí. Úřady je vyzvaly, aby využili krátkého ochlazení a oblast opustily. „Tohle je vaše příležitost utéct,“ varoval obyvatele státu Andrew Crisp z vedení místní agentury pro řešení krizových situací. Podle něj se obyvatelé státu nemohou spoléhat jen na své štěstí, nové požáry se mohou rozhořet už v pátek.

O silvestrovském večeru požáry uvěznily tisíce turistů i místních na plážích. Požáry způsobily četné výpadky elektřiny, telefonického spojení a internetu. Australské námořnictvo v pátek zahájilo evakuaci zhruba čtvrtiny ze 4000 lidí uvězněných na pláži obklopené požáry ve městě Mallacoota na jihovýchodě Austrálie.

Armáda turisty i místní, kteří na pláž v Mallacootě utekli před rozsáhlými požáry v pondělí, vyzvedla za pomoci menších člunů a převezla je na dvě lodi - MV Sycamore a HMAS Choules. Plavidla je během 16hodinové cesty převezou do přístavu v metropolitní oblasti Melbourne. Evakuace byla dobrovolná, do čtvrtka večer se k ní přihlásilo 963 lidí, několik dalších osob se oblast rozhodlo opustit dnes ráno.