Místo úmorného sucha devastující záplavy. To mi hlava nebere, diví se v Austrálii

Ukrajinský Mariupol byl prakticky vymazán z povrchu zemského a nebyly tam žádné vojenské objekty. Prohlásil to šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin, který město přirovnal k okupovanému...

Ve věku 81 let zemřel brazilský fotograf Sebastiao Salgado. Patřil k nejvýraznějším postavám světové fotografie a proslul zejména černobílými fotografiemi z míst ozbrojených konfliktů a amazonského...

Centrum Kasárna Karlín se po více než roce otevírá – tedy alespoň jeho venkovní část. Provozovatelům se ji podařilo zprovoznit ještě před létem, a to díky příspěvkům veřejnosti. Ve sbírce, kterou...

Zapálil koš, zůstává u nás. Frustrující riziko, říká ředitel vyhořelého domova

Je to už přes pět let, co ve Vejprtech vyhořel domov pro mentálně postižené. Tragédie si vyžádala devět životů. Způsobil ji nepříčetný klient. Vyšetřovatelé však za viníka označili i ředitele ústavu...