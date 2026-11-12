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Šest dní přežil v divočině. V Austrálii našli 17letého autistu, spal polonahý u potoka

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  15:44
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Australská policie ve čtvrtek po šesti dnech našla živého sedmnáctiletého chlapce s autismem, který se ztratil v lesnaté oblasti na jihovýchodě země. Na rozsáhlé pátrací akci se podílelo více než 100 členů záchranných složek a dobrovolníků.

Chlapec, jehož policie identifikovala pouze jako Williama, vyrazil na kempování s kamarádem v podobném věku. Minulý pátek zmizel poblíž Walhally, bývalého města zlatokopů ležícího asi 185 kilometrů východně od Melbourne.

Policejní vrtulník jej našel spícího na plochém kameni u potoka uprostřed divočiny.

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William byl bez trika, spálený od slunce, v kraťasech a botách a zakrýval se ručníky. V uplynulém týdnu bylo mírné počasí a pršelo jen málo.

Chlapec byl podle policie v dobré náladě a v celkem dobrém zdravotním stavu. Setkal se s matkou a později byl převezen do nemocnice, kde budou lékaři dál sledovat jeho zdravotní stav.

„Jsem neskutečně šťastná, že je naživu. A už nikdy nevyjde z domu. Má doživotní domácí vězení. Nikam už nikdy nepůjde,“ zažertovala matka Elizabeth, jejíž příjmení média z důvodu ochrany soukromí neuvedla.

William podle rodiny trpí autismem 2. stupně. Takový člověk může mít výrazné nedostatky ve verbální i neverbální komunikaci a velmi se spoléhat na rutinní a předvídatelné činnosti. Jakékoli narušení těchto vzorců mu může způsobit značné utrpení.

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Elizabeth minulý pátek odvezla svého syna a jeho kamaráda na víkendový výlet do přírody. William se vydal na krátkou procházku z kempu k místu, kde jej vysadila, aby si vyzvedl další kempinkové vybavení. Ke kamarádovi se už ale nevrátil.

Poté chodil několik dní velmi strmým terénem do kopce a z kopce a poslední dva dny strávil u potoka, dva kilometry od kempu, uvedla policie.

„Probudil jej vrtulník, jehož posádce ukázal palec nahoru a ta ho pomocí navijáku vytáhla,“ řekl inspektor Jason Benbow.

Walhalla

Walhalla

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