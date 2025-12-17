Smuteční obřad se konal v synagoze jen několik bloků od pláže, kde Schlangera útočníci zastřelili. Jeho tchán a rabín Yehoram Ulman se při vzpomínce na zetě opakovaně rozplakal, napsal Reuters. „Byl jsi můj syn, přítel, důvěrník... zdá se být nemožné žít bez tebe,“ pronesl Ulman. Schlanger byl podle médií první obětí nedělní střelby, kterou v Sydney pohřbili.
|
ANALÝZA: Tak to končí, když se globalizuje intifáda. Pravé kořeny pogromu v Sydney
Eli Schlanger, pomocný rabín v Bondi, organizoval nedělní plážovou oslavu chanuky. Podle ortodoxního židovského hnutí Chabad Lubavič, jehož byl členem, byl otcem pěti dětí, z nichž nejmladší se narodilo teprve před dvěma měsíci. Schlanger se narodil v Londýně a působil jako kaplan ve vězení a v jedné ze sydneyských nemocnic.
Později během dne se ve stejné synagoze bude konat pohřeb devětatřicetiletého rabína Yaakova Levitana, napsala agentura AFP a připomněla, že mezi oběťmi střelby je i desetiletá dívka, dva přeživší holokaustu nebo manželský pár, který se pokusil útok zmařit.
Australské úřady v pondělí zveřejnily jména útočníků, jimiž jsou podle nich Sajid a Naveed Akramovi, otec a syn. Otec Sajid při přestřelce s policií zahynul, syn Naveed byl při přestřelce zraněn a je v nemocnici. Podle agentury Reuters se probral z kómatu a během dne bude formálně obviněn. Australská policie v úterý připustila, že útočníci se zřejmě inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát.
Nedělní střelba Austrálií otřásla a vzrostly obavy z rostoucího antisemitismu a extremismu, podotkl Reuters. Australské úřady čelí otázkám, zda bylo možné útoku předejít či zda policie zareagovala dostatečně rychle. Útočníci na dav lidí, kteří na oblíbené australské pláži slavili první večer svátku světel, vystřelili během deseti minut nejméně čtyřicetkrát.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz