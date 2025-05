Dutton se chce stát prvním vůdcem, který sesadí vládu po jejím prvním funkčním období od roku 1931, kdy se Australané potýkali s Velkou hospodářskou krizí, poznamenala agentura AP. Poslední průzkumy ale mírně favorizovaly Albaneseho.

Volby se konají na pozadí toho, co oba politické tábory označují za krizi životních nákladů. Velký bolehlav představují prudce rostoucí ceny i nedostupnost bydlení. Politologové také upozorňovali na možnost, že pravici může poškodit Donald Trump, podobně jako se to stalo v Kanadě.

„Má vláda nabídla stabilní vedení v nejistých časech,“ hájil výsledky tří let premiér Albanese v kampani, zatímco jeho vyzyvatel Dutton podle agentury Reuters zdůrazňoval obtíže, kterým čelí australské rodiny a malé podniky. „Jste na tom dnes lépe než před třemi lety?“ ptal se voličů.

Hlavní rozdíl mezi oběma tábory podle AP představuje energie. Opozice slíbila, že v Austrálii postaví sedm vládou financovaných jaderných elektráren, které by začaly vyrábět elektřinu od roku 2035. Mezeru mezi zavíráním stárnoucích uhelných elektráren a jejich nahrazováním jadernými reaktory by měla zaplnit elektřina z plynu. Labouristé plánují, aby 82 procent australské elektřiny do roku 2030 pocházelo z obnovitelných zdrojů a aby země méně závisela na plynu.

V Austrálii, kde je hlasování ve volbách povinné, je nyní 18 milionů oprávněných voličů. Téměř sedm milionů z nich již hlas odevzdalo předčasně. Dnes mohou Australané volit od 8 do 18 hodin místního času (od půlnoci do 10 hodin SELČ, respektive do 12 hodin, kvůli třem australským časovým pásmům).

Labouristé měli dosud 78 ze 151 poslanců, zatímco koalice liberálů 54 křesel. Zelení měli čtyři a nezávislí 15 zákonodárců. Poslední parlamentní volby v Austrálii se konaly 21. května 2022. Nyní Australané volí 150 poslanců a 40 z celkem 76 senátorů.

Pokud by trend odklonu hlasů od hlavních stran, který byl patrný ve volbách v roce 2022, pokračoval i v dnešních volbách, výsledkem by mohla být vzácná menšinová vláda, upozornila AP s odvoláním na politologa Zareha Ghazariana a připomněla, že během druhé světové války existovala menšinová vláda a další pak vládla během tříletého období po volbách v roce 2010.