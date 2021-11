Shledání na letišti. Australané mohou po 583 dnech domů, vláda rozvolňuje

Pět set osmdesát tři dní. Tak dlouho mnozí Australané čekali na chvíli, kdy budou moci znovu obejmout své blízké. Někteří už to nestihli. „V letadle byla spousta lidí, kterým někdo umírá nebo právě zemřel,“ říká Carlie Boydová. Jako jedna z prvních mohla v pondělí ráno na letišti v Sydney popadnout svůj kufr a svobodně vyrazit domů.

Už nemusí na dva týdny do karantény, jako tomu bylo dosud. Letiště se i díky tomu stalo svědkem mnoha dojemných shledání. Lidé své příbuzné vítali pestrobarevnými balonky, květinami a vřelými vzkazy na cedulích. A často se slzami v očích.

Po dvou letech se domů dostal také Australan Ethan Carter. Jediný, na koho po příletu myslel, byla jeho matka Joy. „Jsem nervózní a natěšený. Nemůžu se dočkat, až ji uvidím,“ popsal pro The Guardian. Před časem vážně onemocněla. „Opravdu se bojím a mísí se ve mně emoce. Chci vidět svou mámu,“ říká muž a zajíká se. „Podle doktora už jí nezbývá moc času.“

Příliš pozdě pak přijela Lucinda Botlerová, která se podle svých slov snažila dostat zpět do rodné země rok a půl. Podařilo se to až teď, pouhý týden po smrti otce. „Mám velmi smíšené pocity. Nestihla jsem tátu, dokud byl ještě naživu. Ale těší mě, že můžu jít na jeho pohřeb,“ vypráví pro Al-Džazíru.

Pasažéry vítali také stevardi a letušky, kteří rozdávali čokoládu a australské kvítí. V Melbourne pak přistávající letadlo ze Singapuru na oslavu postříkali vodou.



Australský premiér Scott Morrison prohlásil, že je pondělí „velkým dnem pro Austrálii. Na Facebooku také napsal, že je země „připravená vzlétnout“. „Je úžasné pozorovat, jak se Australané po tak dlouhé době znovu shledávají se svými blízkými,“ poznamenal.

Úplně neomezené však cestování pořád není. Do Austrálie se po více než roce a půl mohou takto vrátit plně očkovaní občané, lidé s trvalým pobytem a jejich blízcí. Turisté zatím takovou volnost nemají. Od pondělí mohou do Austrálie jen občané Nového Zélandu. Cestujícím ze Singapuru se dveře otevřou od 21. listopadu. Úřady zatím neuvedly, od kdy plánují zmírnit podmínky pro vstup také z dalších zemí.

Ani se zmíněnou karanténou to ještě není tak jednoduché, zrušily ji jen některé australské státy. Konkrétně Nový Jižní Wales, Viktorie, metropole Canberra a okolí. V ostatních státech a teritoriích se přijíždějící Australané stále budou muset uchýlit do hotelové karantény. Týká se to i Cartera, který za matkou jede do Perthu v Západní Austrálii.

Vyzval proto tamního premiéra Marka McGowana, aby ve vládě mysleli na osudy rozdělených rodin. „Lidé psychicky trpí tím, že se nemohou vídat s rodinou, to je také zdravotní problém. Musíš rodiny znovu spojit, musíš. Každý potřebuje být s blízkými, je to důležité. Respektujeme, že se snažíš zachovat bezpečnost, ale lidé potřebují být spolu, prosím,“ míní.

I přesto je pondělní režim pro Australany obrovská změna. Kvůli takzvaným „arrival caps“ se do vlasti dosud mohlo vracet jen omezené množství lidí, kteří si navíc karanténu museli sami zaplatit. Země ovšem udělovala určité výjimky a nevoli místních tak například vyvolalo povolení příletu pro některé hollywoodské hvězdy.

Poprvé od začátku pandemie mohou také Australané cestovat i opačným směrem a vydat se do zahraničí, ale opět – jen ti očkovaní, kteří ještě před nástupem do letadla musí prokázat negativním PCR testem. Doposud mohli opustit zemi jen na základě speciální výjimky.

Znovuotevření australských hranic souvisí se změnou vládní strategie pro boj s koronavirem. Zatímco dosud se úřady snažily zcela eliminovat výskyt viru vyhlašováním přísných restrikcí, nyní postupně rozvolňují a spoléhají především na ochranu, kterou poskytují vakcíny.

V zemi je plně naočkovaných přes 64 procent obyvatel, ve státech Nový Jižní Wales a Viktorie je to více než 80 procent. Na seznam uznávaných vakcín se v zemi nově řadí i indický Covaxin a čínský Sinopharm.

Austrálie zaznamenala díky své dosavadní strategii poměrně málo případů nákazy koronavirem. Téměř 26milionová země ohlásila od začátku pandemie kolem 170 500 pozitivních testů, vzhledem k počtu obyvatel je to téměř 25krát méně než Česká republika. Po nákaze koronavirem tam podle úřadů zemřelo celkem 1 743 lidí.