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Volali v Austrálii na tísňovou linku marně. Při čekání na pomoc zemřeli

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  21:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úřady ve státě Queensland na severovýchodě Austrálie začaly vyšetřovat samostatné případy dvou pacientů, kteří v uplynulém týdnu zemřeli při čekání na lékařskou péči. Třiapadesátiletý muž, který pociťoval bolesti na hrudi, zavolal v sobotu večer na tísňovou linku 000 ze svého domu v Annerley na předměstí města Brisbane.

Záchranáři ale přijeli až o dvě hodiny později a muže našli mrtvého. Queenslandská záchranná služba uvedla, že případ začala vyšetřovat. Zhruba osmdesátiletý muž pak v úterý odpoledne před nemocnicí v centru Brisbane čekal přibližně tři hodiny na lůžko. Po přijetí do zařízení u něj došlo k zástavě srdce a krátce nato zemřel.

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Queenslandský ministr zdravotnictví Tim Nicholls vyjádřil soustrast pozůstalým a blízkým obou mužů. Případy se podle něj budou prošetřovat, aby se zjistilo, zda se dodržely všechny postupy a protokoly.

Počet případů, kdy sanitky čekají před pohotovostmi, dosahuje čtyřiceti dvou procent v dvaceti šesti nejvýznamnějších veřejných nemocnicích v celém Queenslandu. Loni v září se stovky lidí v Austrálii kvůli výpadku sítě nedovolaly na tísňovou linku, kvůli čemuž čtyři z nich zemřeli. Podle médií se firmě Optus, druhé největší telekomunikační společnosti v zemi, nepodařilo v několika státech propojit 624 hovorů s tísňovými službami.

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Hrozila jí za to pokuta přesahující deset milionů australských dolarů (více než 150 milionů Kč). Optus už přitom dostal pokutu 12 milionů dolarů za to, že nedodržel pravidla pro tísňová volání během dalšího výpadku sítě v listopadu 2023, kdy se na linku nedovolalo 2145 lidí. Média tehdy o žádných obětech nepsala.

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