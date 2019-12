Požáry v Austrálii devastují celé obce, premiér už je z Havaje zpátky

„Chápu, že někoho rozčílilo, že si s rodinou užívám dovolenou, zatímco jeho rodina prožívá stres,“ řekl Morrison. Někteří Australané letošní devastační požáry dávají do souvislosti s oteplováním. Vicepremiér Michael McCormack řekl, že problémem globálního oteplování je třeba se zabývat.

Morrison souhlasí s tím, že klimatická změna může být příčinou výkyvů počasí, avšak odmítá tvrzení o její přímé odpovědnosti za ohně v Austrálii. „Dávat to do souvislosti není přesvědčivé,“ řekl.

Vědci delší dobu upozorňují na to, že teplejší a sušší klima povede k tomu, že požáry, jež se objevují v Austrálii každé léto, budou intenzivnější a častější.

Premiérka státu Nový Jižní Wales Gladys Berejiklianová řekla, že v sobotu plameny zničily celé komunity. Týká se to městečka Balmoral, které leží 120 kilometrů jihozápadně od Sydney a v němž žilo 400 lidí.

Australští hasiči používají k hašení vodu ze zahradních bazénů:

