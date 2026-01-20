Čtvrtý útok za dva dny. Na východě Austrálie kvůli žralokům zavírají pláže

  6:59
V australském státě Nový Jižní Wales pokousal surfaře žralok, napsal zpravodajský web BBC s tím, že se jedná o čtvrtý útok žraloka na východním pobřeží Austrálie za posledních 48 hodin. Žraloci se blíže k pobřeží stahují nejspíš kvůli silným dešťům, které v posledních dnech trápily východ Austrálie.
Hlídač stojí na uzavřené pláži na severu Sydney. (19. ledna 2026)

K poslednímu útoku žraloka došlo u pobřeží města Crescent Head. Žralok prokousl surf a 39letý muž utrpěl lehká zranění a je v nemocnici ve stabilizovaném stavu.

Steve Pearce, šéf záchranářské organizace Surf Life Saving NSW, uvedl, že surfař měl „velké štěstí, že neutrpěl žádná vážná zranění“. „Důrazně varujeme před koupáním či surfováním v blízkosti ústí řek, protože právě tam se žraloci často zdržují,“ řekl. „Pokud je voda zakalená, dobře bych si rozmyslel, jestli do ní vůbec jít,“ dodal.

Žralok napadl surfaře u Sydney, muž zraněním podlehl. Úřady uzavřely pláže

K dalším třem útokům žraloků došlo v posledních dvou dnech v Sydney. Podobně šťastně jako v případě čtvrtého útoku vyvázl v pondělí mladý surfař na pláži Dee Why v Sydney. Jen o několik hodin později však žralok zaútočil na nedaleké pláži Manly a sedmadvacetiletému muži způsobil zranění s doživotními následky.

V neděli utrpěl na oblíbené pláži v sydneyském přístavu vážná zranění po útoku žraloka také dvanáctiletý chlapec. Podle úřadů zřejmě útočili žraloci bělaví. Všechny pláže na severu Sydney podle policie zůstanou do odvolání zavřené.

Další útok žraloka v Austrálii. Lidé se tam přitom fotí, aby ukázali, jak je neškodný

Útoky přišly po několika dnech silných dešťů. Podle šéfa policie státu Nový Jižní Wales Josepha McNultyho mohly tyto srážky vytvořit „ideální podmínky“ pro žraločí útoky. Déšť totiž splachuje do moře živiny, které žraloky přitahují blíže k pobřeží.

Žralok bělavý, který žije jak ve sladké, tak ve slané vodě, patří podle Australského muzea mezi několik málo druhů žraloků, jež mohou být pro člověka nebezpečné. Databáze International Shark Attack File ho řadí na třetí místo mezi nejnebezpečnější druhy z hlediska smrtelných útoků. Loni v listopadu na odlehlé pláži ve státě Nový Jižní Wales žralok bělavý usmrtil ženu a vážně zranil muže.

