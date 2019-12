Austrálie vytvořila falešné horoskopy, mají odradit nelegální migranty

Plakát australské vlády podle listu The Guardian cílí především na lidi přicházející ze Srí Lanky, kterým předpovídá řadu nepříjemných událostí za předpokladu, že se pokusí nelegálně cestovat do Austrálie. Starší je například nekonečnými dluhy, ponížením nebo rozpadem rodiny.



Plakát s věštbami získal server Buzzfeed, který na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zažádal o kopie reklamních materiálů, které Austrálie mezi lety 2013 a 2019 vytvořila k odrazení pašeráků lidí a žadatelů o azyl.

„Pokud riskujete všechno, co jste se svou rodinou vybudovali, abyste zaplatili za nezákonnou plavbu lodí do Austrálie, budete zastaveni a vráceni na Srí Lanku. Budete strádat a mít smůlu,“ varuje podle listu The Independent plakát například lidi narozené ve znamení vodnáře.

Zatímco žadatelům o azyl ve znamení střelce horoskop předpovídá dluhy, býci se musí připravit na to, že budou při snaze dostat se nelegálně do Austrálie zadrženi a vráceni do vlasti, kde budou čelit ponížení ze strany své komunity.

„Rozhodnutí riskovat svůj život na nebezpečném moři v nepředvídatelném počasí je marnivé. Jestli do Austrálie cestujete nelegálně, vrátíte se na Srí Lanku a čeká vás smůla,“ hrozí horoskop lidem ve znamení kozoroha. Vodnář se pro změnu musí připravit na to, že jeho rodina přijde o všechno.

Berany horoskop varoval, aby se nesnažili dostat do Austrálie nelegálně, neboť je „zneužijí pašeráci lidí“. „Tito zločinci vám vezmou peníze a vrátíte se na Srí Lanku bez ničeho,“ stálo ve věštbě.



Austrálie zrušila evakuaci nemocných uprchlíků

Horoskopy se podle The Guardianu těší na Srí Lance velké oblibě. Astrologové a jejich předpovědi hrají významnou roli především v životě lidí z etnických skupin Tamil nebo Sinhala.



Australská vláda nevede reklamní kampaně jen proti azylantům ze Srí Lanky, ale také v dalších zemích, ze kterých žadatelé o azyl často pocházejí. Také v nich se snaží lidi varovat, že jejich nelegální cesta do Austrálie rozhodně nebude mít šťastný konec.

Australské pohraniční stráž od roku 2013 navrátila více než dvě stě lidí do jejich vlasti poté, co se pokusili do země nelegálně dostat. Žadatele o azyl, kterým se přesto podaří doplout na australský břeh, místní úřady zadrží a pošlou do táborů v ostrovních státech Nauru nebo Papua-Nová Guinea, kterým Canberra za provozování těchto zařízení platí .

Australští vládní činitelé tvrdí, že tak bojují s převaděčstvím a nelegální migrací. Australská vláda navíc na začátku prosince zrušila zákon umožňující evakuaci nemocných uprchlíků z detenčních táborů do Austrálie.

Organizace pro lidská práva i OSN dlouhodobě upozorňují na špatné podmínky, v nichž jsou migranti v táborech na ostrovech drženi. Podle lékařů nemají tyto tábory adekvátní zdravotnická zařízení. Nyní v táborech na obou ostrovech žije asi pět set lidí, mnozí jsou tady i více než šest let.

„Máte nulovou šanci na nelegální imigraci do Austrálie,“ uvádí vládní video: