Tajemný zloděj vyjídal lesní školku. Mlsnou koalu prozradilo nacpané břicho

„Vypadal nacpaný k prasknutí... a tvářil se, že je hrozně spokojený sám se sebou,“ řekl Herington zpravodajskému serveru BBC News. Zaměstnanci školky nyní kolem záhonů se semenáčky budují plot, aby mlsnému koalovi, který dostal jméno Claude, zabránili v přístupu.

Jeho noční svačinky na eukalyptech školku přišly zhruba na 6 000 australských dolarů (asi 87 000 korun). Ironií je, že školka eukalypty pěstuje právě proto, aby ohrožené populaci koalů medvídkovitých poskytla více potravy a rozšířila jejich přirozené prostředí v severní části Nového Jižního Walesu.

Tým lesní školky nedaleko Lismoru si poškozených rostlinek poprvé všiml před několika měsíci. „Kolem nebyly žádné stopy ani nic jiného, čeho bychom se mohli chytit. Byla to záhada,“ řekl Herington.

Zkusili nastražit pasti na kusu liščí, do kterých se ale nic nechytilo, a dokonce provedli i analýzu nalezeného trusu - ovšem marně. Pachatele se podařilo dopadnout, až když ho přemohla jeho vlastní nenasytnost.

„Jednou jsme přišli do práce a on tam seděl na sloupku. To ráno zmizela spousta rostlin, takže se musel vážně hodně cpát, a pak byl moc unavený, aby se vrátil zpátky na svůj strom,“ dodal Herington. Clauda opatrně zabalil do ručníku a odnesl ke stromům vzdáleným asi 300 metrů od školky.

„Ale o pár dní později se vrátil a pokračoval ve svých nočních návštěvách,“ řekl majitel školky, kterého šikovný zloděj spíš pobavil než popudil. Koaly nejsou nijak zvlášť proslulé svou mrštností nebo vynalézavostí, takže Claudovy schopnosti dělaly dost velký dojem.

V roce 2022 prohlásila australská vláda koaly medvídkovité na části svého území za ohrožený druh. Kabinet tak vyslyšel volání ekologických organizací a badatelů, kteří upozorňovali na rychlý pokles stavu tohoto zvířete, jež patří mezi symboly Austrálie. Podle některý odhadů se populace koalů v posledních letech snížila až o 30 procent.

Ochrana koalů byla posílena v Novém Jižním Walesu, na území hlavního města a v Queenslandu.