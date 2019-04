Austrálie chce usmrtit miliony koček. Z letadel shodí otrávené párky

Informoval o tom server CBS News. Podle úřadů se v zemi v současné době nachází něco mezi dvěma a šesti milionu divokých koček. Krok, který se australská vláda chystá učinit, má především pomoci ochránit volně žijící druhy před predátorem, jenž je podle vědců ohrožuje. „Kočky nyní představují hrozbu pro i pro australský zemědělský sektor,“ uvedla.

Dva miliony koček by měly nechat úřady usmrtit do roku 2020. Od 18. století, kdy se šelmu na australské území přivezli Evropané, byla údajně hlavní příčinou vyhynutí přibližně 27 druhů savců.

Podle The New York Times chce stát zredukovat množství divokých koček na svém území otrávenými párky z klokaního masa, kuřecího tuku, bylinek, koření a s příměsí jedu označovaného jako 1080. Ten je podle deníku pro zvířata smrtící a kočky by údajně měly zemřít do patnácti minut po jeho pozření.

„Vytvořili jsme je tak, aby chutnaly dobře. Pro kočky to bude poslední jídlo,“ okomentoval pro The New York Times doktor Dave Algar, který „recept“ vyvinul.

Na území, kde se toulavých koček vyskytuje nejvíce, plánuje vláda otrávené uzeniny shazovat pomocí letadel. Proti postupu se již ohradila například australská organizace na ochranu zvířat PETA, která jednání označila jako „příšerně kruté“.

V některých částech Austrálie, jako například ve státě Queensland, úřady lidem nabízejí finanční odměnu za to, že budou toulavé kočky zabíjet. Na území Queenslandu úřady za kočičí skalp nabízí 10 australských dolarů (okolo 160 českých korun).

Přestože vláda od roku 2015, kdy své plány na likvidaci toulavých koček oznámila, čelila mnohým protestům, podle The New York Times v současné době i australská PETA uznala, že je situace v bodě, kdy jde jiným volně žijícím druhům o přežití.