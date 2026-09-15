Jsou nejprimitivnější rasa na Zemi, řekla senátorka o Aborigincích. Vzbudila bouři

Senátorka v konzervativním podcastu Jamie J zkritizovala školní osnovy o australských domorodých obyvatelích. Podle ní je to ztráta času.
„Co zatraceně udělali v téhle zemi? Údajně tu jsou 60 000 let a nikdy nevynalezli kolo,“ zkritizovala Aborigince.
„Co tu vlastně vyzdvihujeme? Pár skalních maleb,“ pokračovala. „Pardon, ale jsou ta nejprimitivnější rasa na Zemi a my je tu máme uctívat a vykládat, čeho všeho dosáhli. Nedosáhli ničeho.“
|
Když Aboriginci stavěli přehrady. Kniha přepisuje dějiny, vědci marně protestují
Rozhovor z málo známého podcastu je z minulého roku. V pondělí se úryvek z něj dostal do popředí zájmu a vzbudil velké pobouření. „Je to absolutně nehorázné, zcela rasistické a také to rozděluje naši zemi způsobem, který přímo zde v Austrálii nechceme dopustit,“ uvedla ministryně pro původní obyvatele Austrálie Malarndirri McCarthyová.
„To není Austrálie, kterou znám, ani Austrálie, kterou chci vidět, a vyzývám všechny Australany, aby takové komentáře odsoudili,“ dodala. Senátorku vyzvala, aby se Aborigincům omluvila.
|
Muž v Austrálii zavraždil pětiletou dívku, domorodci ho zbili do bezvědomí
Proti Hansonové se postavila i senátorka domorodého původu Jacinta Priceová z konzervativní Country Liberal Party. „Některá z témat, která Pauline Hansonová nastoluje, jsou k vážné debatě, ke které jsem se sama hlasitě vyjadřovala. Senátorka Hansonová ale konverzaci opět zatáhla do úděsné oblasti,“ uvedla.
Útok z této strany je pro Hansonovou velmi nepříjemný, podotýká portál Australian Breaking News. Vůdkyně One Nation lákala Priceovou do své strany a senátorka je známá tím, že svou komunitu často ostře kritizuje.
Hansonová už dříve proslula nelichotivými výroky na adresu domorodých obyvatel. Tvrdila například, že praktikují kanibalismus a že mají řadu privilegií oproti dalším Australanům. Její strana se vymezuje též proti migrantům.