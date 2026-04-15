V Austrálii hoří jedna z jejích dvou rafinerií, země se obává většího nedostatku ropy

  22:30
Ropnou rafinerii v australském městě Geelong na jihu země zachvátily plameny, uvedl ve středu místní hasičský sbor. Jedná se o jednu ze dvou zbývajících rafinerií v zemi. Příčina požáru ani rozsah škod nejsou dosud jasné.
Ropná rafinerie v Geelongu, jedna ze dvou, které v Austrálii zbývají. Rafinerie dokáže zpracovat až 120 000 barelů ropy denně a vyrábí benzín, naftu, LPG, letecké palivo. (4. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Úřady australského státu Viktorie oznámily, že požár byl ohlášen ve 23:00 místního času. Podle hasičů není oheň dosud pod kontrolou, ale všichni pracovníci rafinerie jsou v bezpečí. Úřady doporučily obyvatelům v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ze svých domovů.

Podle Reuters dokáže rafinerie denně zpracovat až 120 tisíc barelů ropy a zajišťuje více než 50 procent spotřeby paliv ve státě Viktorie a deset procent v rámci celé Austrálie.

Druhá, větší australská rafinerie se nachází v Brisbane. Ostatní rafinérie, včetně těch v Perthu a Sydney, byly v posledních letech uzavřeny a přeměněny na ropné sklady, píší australská média.

Australský premiér Anthony Albanese minulý měsíc uvedl, že vláda na tři měsíce sníží spotřební daň z pohonných hmot a nafty na polovinu, aby pomohla domácnostem vyrovnat se s prudkým nárůstem nákladů způsobeným válkou na Blízkém východě.

Podle Reuters se Austrálie obává o dostatečný přísun dodávek ropy kvůli blokádě provozu v Hormuzském průlivu, který představuje klíčovou trasu pro export této suroviny z oblasti Perského zálivu.

Válka na Blízkém východě začala 28. února útokem USA a Izraele na Írán. Ten v odvetě mimo jiné začal blokovat plavbu v Hormuzském průlivu; ke stejnému kroku tento týden přistoupily i Spojené státy, které se zaměřující na plavidla s vazbou na Írán.

