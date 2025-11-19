Australský politik rezignoval. Jeho dcera v dokumentu přiznala, že je na OnlyFans

Dugald Saunders, který vedl NSW Nationals (Národní strana Nového Jižního Walesu, součást federální Liberálně-národní koalice) od roku 2023, oznámil v pondělí svou rezignaci s odkazem na potřebu „udělat krok zpět“ a věnovat více času rodině.
„Za poslední dva a půl roku jsem měl tu čest vést NSW Nationals,“ uvedl poslanec za město Dubbo. „Bylo mi ctí vést parlamentní tým v opozici v tak náročném období. Je také ale správný čas, aby se nový vůdce ujal boje před příštími volbami,“ dodal.
Saunders odmítl, že by jeho rozhodnutí souviselo s tím, že se jeho dcera Charlie, vystupující pod přezdívkou Willow, objevila v první epizodě reality show Spicy Summer zaměřené na tvůrce obsahu na platformě OnlyFans. Podle mluvčího poslance jde o náhodu. Jako důvod rezignace uvedl, že se jeho rodina potýká s vážnými nemocemi.
Devatenáctiletá Charlie v dokumentu popsala, že s tvorbou obsahu pro dospělé začala ihned po dovršení 18 let. „Inspiroval mě k tomu TikTok,“ řekla. Podle deníku New York Post také tvrdila, že starší ženy jsou žárlivé, protože OnlyFans neexistovalo, když byly mladší. „Ony musely být jen ženami v domácnosti,“ řekla. V pořadu prozradila, že dosud vytvářela pouze sólový obsah. „Dělala jsem doslova všechno, aniž by na tom byla moje tvář,“ zmínila.
Saundersův odchod z čela strany vyvolal reakce napříč politickým spektrem. Vůdce opozice v Novém Jižním Walesu Mark Speakman jej označil za šampióna pro své voliče v Dubbo. Uvedl, že je známý svou spravedlností, inteligencí a vřelostí.
Bývalý australský vicepremiér Michael McCormack poděkoval Saundersovi za jeho práci. „Od roku 2019, kdy se Dugald stal poslancem za Dubbo, jsem s ním úzce spolupracoval, a vím, jak vášnivě se zajímá o venkovské obyvatelstvo a regionální záležitosti,“ napsal na síti X.