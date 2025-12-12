Australské děti jsou zpět na sítích, zákazu navzdory. Pomáhají rodiče i falešné tváře

Nová legislativa zakazující sociální sítě dětem do 16 let se vztahuje na deset platforem jako TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat a X.
Tyto společnosti mají nyní zákonnou povinnost zavést systémy pro ověřování věku, které účinně zabrání dětem a dospívajícím pod hranicí 16 let ve vytvoření účtu nebo přístupu k jejich službám.
Neuplynul však ani den a děti byly zpět online. Mnohé si jednoduše vytvořily nové účty. Některé si k tomu „propůjčily“ tváře svých rodičů nebo starších přátel, kteří jim pomohli obejít technologie pro ověřování věku.
Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě
„Často se to dělo s vědomím rodičů, ale lidé využívají i obrázky a videa vygenerovaná umělou inteligencí. Například si nechají od AI vytvořit podobu čtyřicátníka, aby tu kontrolu také obešli,“ uvedla čtrnáctiletá Lucy pro CNN. Ta sice sama přišla o přístup na Instagram, ale nadále používá Snapchat a TikTok.
„Ptát se pořád na telefonní číslo je otrava,“ odpověděl CNN jeden z chlapců na otázku, zda by mu jako náhrada stačila aplikace jako je WhatsApp. Skupina mladíků zároveň vypovídá, že většinu informací dostávají právě skrz platformy jako je Instagram a s tradičními médii vůbec nepřicházejí do styku.
Kritici nyní říkají, že obcházení systému je stejně nevyhnutelné jako tomu bylo v Británii, která se o podobnou iniciativu na ochranu dětí v internetovém prostředí spustila v červnu tohoto roku.
Meta začala v Austrálii vyhazovat děti ze sociálních sítí
Zákon byl dlouhodobou prioritou australské vlády premiéra Anthonyho Albaneseho. Kabinet jeho přijetí odůvodňuje nutností chránit duševní zdraví nastupující generace.
Zákon vycházel ze studií, které poukázali na škodlivost pohybu na sociálních sítí v raném věku. Jedná se hlavně o výzvy jako je kyberšikana nebo sexuální zneužívání.
Provozovatelé platforem typu TikTok, Instagram či Facebook mají nyní povinnost zamezit v Austrálii přístupu osobám mladším 16 let. V případě nerespektování tohoto zákazu čelí technologické společnosti riziku finančního postihu převyšujícího 600 milionů korun. Dětem a rodičům na druhé straně nehrozí žádná právní sankce.