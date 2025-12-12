Australské děti jsou zpět na sítích, zákazu navzdory. Pomáhají rodiče i falešné tváře

Autor:
  10:53
Austrálie před dvěma dny zavedla zákaz dětí na téměř všech sociálních platformách, ty jsou ale masově zpět online. Zákaz obešli hned po několika hodinách. K oklamání systémů využívají vše dostupné: od ochotných rodičů, kteří jim půjčí svou identitu, až po nástroje umělé inteligence, které jim kupříkladu generují fotografie jich samých v pokročilém věku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Austrálie jako první na světě zakázala plošně sociální sítě pro děti do 16 let....
V Austrálii vešel v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....
Australský premiér Anthony Albanese a ministryně pro komunikaci Anika Wellsová...
V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....
12 fotografií

Nová legislativa zakazující sociální sítě dětem do 16 let se vztahuje na deset platforem jako TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat a X.

Tyto společnosti mají nyní zákonnou povinnost zavést systémy pro ověřování věku, které účinně zabrání dětem a dospívajícím pod hranicí 16 let ve vytvoření účtu nebo přístupu k jejich službám.

Neuplynul však ani den a děti byly zpět online. Mnohé si jednoduše vytvořily nové účty. Některé si k tomu „propůjčily“ tváře svých rodičů nebo starších přátel, kteří jim pomohli obejít technologie pro ověřování věku.

Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě

„Často se to dělo s vědomím rodičů, ale lidé využívají i obrázky a videa vygenerovaná umělou inteligencí. Například si nechají od AI vytvořit podobu čtyřicátníka, aby tu kontrolu také obešli,“ uvedla čtrnáctiletá Lucy pro CNN. Ta sice sama přišla o přístup na Instagram, ale nadále používá Snapchat a TikTok.

„Ptát se pořád na telefonní číslo je otrava,“ odpověděl CNN jeden z chlapců na otázku, zda by mu jako náhrada stačila aplikace jako je WhatsApp. Skupina mladíků zároveň vypovídá, že většinu informací dostávají právě skrz platformy jako je Instagram a s tradičními médii vůbec nepřicházejí do styku.

Kritici nyní říkají, že obcházení systému je stejně nevyhnutelné jako tomu bylo v Británii, která se o podobnou iniciativu na ochranu dětí v internetovém prostředí spustila v červnu tohoto roku.

Meta začala v Austrálii vyhazovat děti ze sociálních sítí

Zákon byl dlouhodobou prioritou australské vlády premiéra Anthonyho Albaneseho. Kabinet jeho přijetí odůvodňuje nutností chránit duševní zdraví nastupující generace.

Zákon vycházel ze studií, které poukázali na škodlivost pohybu na sociálních sítí v raném věku. Jedná se hlavně o výzvy jako je kyberšikana nebo sexuální zneužívání.

Provozovatelé platforem typu TikTok, Instagram či Facebook mají nyní povinnost zamezit v Austrálii přístupu osobám mladším 16 let. V případě nerespektování tohoto zákazu čelí technologické společnosti riziku finančního postihu převyšujícího 600 milionů korun. Dětem a rodičům na druhé straně nehrozí žádná právní sankce.

Měl by podobný zákaz sociálních sítí platit i u nás?

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Smrtelnou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu šesti automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

12. prosince 2025  10:28,  aktualizováno  10:55

Australské děti jsou zpět na sítích, zákazu navzdory. Pomáhají rodiče i falešné tváře

ilustrační snímek

Austrálie před dvěma dny zavedla zákaz dětí na téměř všech sociálních platformách, ty jsou ale masově zpět online. Zákaz obešli hned po několika hodinách. K oklamání systémů využívají vše dostupné:...

12. prosince 2025  10:53

Dnes ji svedeš! Novou komedii dotvářejí kulisy Olomouce, podívejte se na trailer

V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát či Petra...

Do kin v únoru zamíří nová česko-slovenská komedie Když se zhasne s hvězdným hereckým obsazením v podobě Petry Hřebíčkové, Martina Pechláta či Vojty Kotka. Námět vychází z úspěšné divadelní hry,...

12. prosince 2025  10:44

Chcete vonět jako croissant? Lidl šťastlivcům toto vánoční přání splní

Parfém Lidl si zákazníci nemohou koupit. Musí ho vyhrát. (11. prosince 2025)

Potravinářský řetězec Lidl oslavuje sváteční období netradičním způsobem. V USA představil limitovanou edici parfému Eau de Croissant inspirovanou vůní svých oblíbených croissantů, které se na tamním...

12. prosince 2025  10:43

Policisté na Zlínsku pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec Marek Hejhal z Halenkovic. (12. prosinec 2025)

Policisté na Zlínsku pátrají po dvanáctiletém Markovi Hejhalovi z Halenkovic. Ve čtvrtek ráno odjel do Zlína do školy, kam ovšem už nedorazil.

11. prosince 2025  22:13,  aktualizováno  12. 12. 10:39

Jižní Morava navazuje pivní diplomacii s papežem, předá mu speciál uvařený v klášteře

Klášterní pivovar Porta Coeli z Tišnova na Brněnsku uvařil edici Cyril &...

Pivo spojuje, usoudilo jihomoravské hejtmanství a rozhodlo se takto posílit své vazby s Vatikánem. Papeži Lvu XIV., který je prý milovníkem tohoto nápoje, daruje pět stovek třetinkových lahví ze...

12. prosince 2025  10:19

„Chatbot posiloval jeho paranoiu.“ OpenAI žalují kvůli vraždě a sebevraždě

ChatGPT (ilustrační foto)

Americké technologické společnosti OpenAI a Microsoft čelí žalobě související s vraždou a sebevraždou v americkém státě Connecticut, kterou právní zástupci pozůstalých přičítají údajné manipulaci ze...

12. prosince 2025  9:56

Panelák v Tveru, rafinerie v Jaroslavli. Ukrajinci udeřili severně od Moskvy

Sledujeme online
Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)

Ukrajinci podnikli další dronové útoky na ruském území. V Tveru se podle úřadů sestřelený dron zřítil na obytný dům a zranil několik lidí. Výbuchy otřásly i rafinerií v Jaroslavli. Protivzdušná...

12. prosince 2025  9:27

Největší český mural je hotový. Propojil průmysl a historii města

Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.

Největší česká velkoplošná malba, takzvaný mural art, na fasádě distribučního centra v průmyslové zóně Panattoni Business Park Cheb je dokončená. Na budově, která je aktuálně ve výstavbě, zaujímá...

12. prosince 2025  9:25

VIDEO: Drama ve vzduchu. Parašutistovi se zamotal padák do ocasu letadla

Parašutistovi se před seskokem zachytil padák o ocas letadla. (10. prosince...

Video australských úřadů zachytilo dramatický incident, při němž se parašutistovi před seskokem zachytil padák o ocas letadla. Muž uvízl pod strojem ve výšce čtyři a půl kilometru, nakonec se však...

12. prosince 2025  9:12

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

RECENZE: Já, brácha a jméno Hrušínský? Pár tajemství si slavná rodina ponechala

65 % Premium
V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Je neuvěřitelné, jak rodina Hrušínských drží pohromadě, říká herečka Miluše Šplechtová, která se do ní přivdala, v sobotním premiérovém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský. Soudržnost režisér...

12. prosince 2025

Válka s Ruskem je za dveřmi, jsme dalším cílem, zbrojte, apeloval šéf NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)

Šéf NATO Mark Rutte ve čtvrtek vyzval spojence v Alianci, aby zesílili obranné úsilí, a zamezili tak možné válce vedené ze strany Ruska. Takový konflikt by se podle něj mohl rozsahem rovnat válce,...

12. prosince 2025  8:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.