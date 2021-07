Muž unikal z hotelové karantény po laně z prostěradel. Policie ho dopadla

Muže, který na západní pobřeží Austrálie přiletěl vnitrostátním linkou z Brisbane, po kontrole dokumentů celníci nevpustili do země. Stát Západní Austrálie má stejně jako ostatní australské státy přísné hraniční kontroly kvůli riziku šíření koronaviru z ostatních částí země.



Nařídili mu, aby do 48 hodin opustil stát, a odvezli ho do karantény v hotelu. „V úterý nad ránem však vylezl z okna svého pokoje ve čtvrtém patře, a to za použití lana svázaného z prostěradel, a z místa utekl,“ uvedla policie státu Západní Austrálie na Facebooku. Zveřejnila také fotografie provizorního lana.

Muže se podařilo policii dopadnout na opačné straně Perthu asi o osm hodin později, kdy si rovnou také vyslechl obvinění z neuposlechnutí vládních nařízení. Jeho identitu bezpečnostní složky neuveřejnily, pouze uvedly, že je mu 39 let a má negativní test na koronavirus.

Austrálie od začátku epidemie registruje výrazně méně nakažených i zemřelých v souvislosti s covidem-19 než jiné vyspělé země. Částečně k tomu přispěla i velmi přísná pravidla na mezinárodních i vnitrostátních hranicích.

Pravidlo nutné hotelové karantény po příjezdu ze zahraničí nebo z australských států s vyšším rizikem nákazy ale vedlo i k několika dalším útěkům. Obvinění čelí například žena, která tento měsíc ve městě Cairns na severovýchodě Austrálie při pokusu o útěk z karantény sešplhala přes dva balkony a rozrazila vstupní dveře.