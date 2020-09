Austrálie narychlo stáhla z Číny dva novináře. Šla po nich policie

Korespondent ABC v Pekingu a dopisovatel ekonomického deníku Australian Financial Review (AFR) v Šanghaji v pondělí večer místního času nastoupili do letadla do Sydney poté, co byli každý zvlášť vyslýcháni čínským ministerstvem státní bezpečnosti.

Oficiálně obviněni nebyli. ABC neuvedla, čeho se jejich případ konkrétně týkal. Žurnalisté, kteří od čínských úřadů dostali načas zákaz opustit zemi, se v obavách o vlastní bezpečnost uchýlili na australské velvyslanectví v Pekingu, respektive konzulát v Šanghaji.

Australští diplomaté nakonec s čínskými představiteli vyjednali bezpečný odjezd ze země. V největším australském městě dvojice přistála v úterý ráno.



ABC připomíná, že incident se odehrál jen několik dní po zatčení novinářky čínského původu s australským pasem Čcheng Lej, která pracovala pro významnou čínskou státní televizi CGTN v Pekingu.

Náhradním korespondentům z Austrálie neudělila Čína víza. Poprvé od 70. let 20. století proto Austrálie nemá v Číně žádného akreditovaného novináře.

Agentura Reuters v pondělí informovala, že čínské úřady otálí s prodloužením akreditace také pro dopisovatele amerických médií.

Napětí mezi Pekingem a Canberrou narostlo poté, co australská vláda vyzvala k mezinárodnímu vyšetření původu nového koronaviru. Peking od té doby zavedl vůči Austrálii obchodní cla a několik australských výrobků prověřuje z hlediska možné nedovolené státní podpory.

Letos v červenci vydala vláda v Canbeře varování svým občanům před zvýšeným nebezpečím svévolného zatčení v Číně.