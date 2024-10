Australští premiéři nepřijdou na recepci s Karlem III. Urážka, zuří monarchisté

Uvítací recepce v hlavním městě se nezúčastní ani jeden z premiérů šesti australských států. Ty však do Canberry vyšlou jiné své zástupce. Někteří premiéři odůvodnili absenci svými už dříve domluvenými povinnostmi.

Za to však čelí kritice příznivců monarchie. Poslankyně a vůdkyně australské monarchistické ligy Bev McArthurová považuje absenci za urážku krále. Podle ní premiéři na recepci nepojedou, protože sympatizují s republikou.

Krále v Austrálii přivítá federální premiér Albanese, který se v minulosti sám přihlásil k myšlence, že by se Austrálie měla stát republikou. „Austrálie by měla mít za hlavu státu Australana,“ prohlásil podle deníku The Guardian.

Po nástupu do čela vlády v roce 2022 Albanese uvedl, že nové referendum o monarchii není teď prioritou. První hlasování vyhráli příznivci monarchie, pro jejíž zachování hlasovalo v roce 1999 zhruba 55 procent zúčastněných voličů.

Králova návštěva v Austrálii znovu vzbudila debatu, zda by země měla zůstat konstituční monarchií v rámci britského Společenství. Oficiální hlavou státu je tak britský král Karel III., který však prakticky nezasahuje do politického života. Na ostrově ho zastupuje generální guvernérka.

V odpovědi na dopis Australského republikánského hnutí Buckinghamský palác uvedl, že by Karel III. respektoval případné rozhodnutí Austrálie stát se republikou, napsala minulý týden britská média.