Soud zveřejnil spisy k útoku v Sydney. Střelci cvičili v buši a natočili manifest IS

Soudní spisy, které byly v pondělí částečně odtajněny, popisují pečlivé přípravy Naveeda Akrama a jeho otce Sajida. V telefonu obviněného nalezli vyšetřovatelé videa z října, na nichž dvojice provádí cvičení se střelnými zbraněmi v odlehlé části Nového Jižního Walesu.
Záběry, které jsou nyní součástí důkazního materiálu, zachycují muže při střelbě z brokovnic a nácviku taktických manévrů. Další video ukazuje dvojici sedící s dlouhými zbraněmi před vyobrazením vlajky Islámského státu.
Naveed na záznamu recituje pasáž z Koránu v arabštině, načež oba muži v angličtině vysvětlují své motivy. V nahrávce, označenou policií jako „shrnující ospravedlnění útoku“, odsuzují „sionisty“ a hlásí se k ideologii nábožensky motivovaného extremismu.
Selhání bomb v tenisáku
Dokumenty odkrývají i to, že střelba neměla být jediným způsobem útoku. Po příjezdu k pláži do přilehlého Archer Parku vrhla dvojice směrem k davu čtyři improvizovaná výbušná zařízení.
Mezi vrženými předměty byly tři trubkové bomby a jedna nálož ukrytá v tenisovém míčku. Přestože policie tato zařízení vyhodnotila jako plně funkční, k jejich detonaci naštěstí nedošlo. Další silnou nálož nechali útočníci v kufru auta, v kterém přijeli. Podle policejních fotografií z místa činu měli v autě i vlajky Islámského státu, které vylepili na čelním a zadním skle vozu.
Bezpečnostní kamery zachytily oba muže v blízkosti Archer Parku již dva dny před útokem, 12. prosince. Pěšky přešli po lávce, která jim později posloužila jako střelecká pozice. Policie toto jednání označuje za jasný důkaz průzkumu terénu a chladnokrevného plánování.
V den útoku vyrazili z pronajatého domu poblíž centra Sydney, kde do auta naložili zbraně zabalené v dekách. Jejich arzenál zahrnoval dvě jednohlavňové brokovnice, pušku Beretta a zmíněné výbušniny.
Při následné razii v domě policie zajistila další materiál pro výrobu bomb, munici a členskou kartu loveckého sdružení patřící otci. V jejich rodinném domě v Bonnyrigg na okraji metropole nalezli kriminalisté také dlouhý luk s šípy a podomácku vyrobenou zbraň.
Naveeda Akrama, který nyní čelí obvinění z vraždy 15 lidí, zranění desítek dalších a také z terorismu, převezli z nemocnice do věznice. Jeho otec Sajid zemřel během teroristického útoku při přestřelce s policií.
Matka obviněného vyšetřovatelům sdělila, že se domnívala, že jsou otec se synem na dovolené na jihu země. Uvedla, že jí syn každé ráno volal z telefonního automatu, o jejich skutečných plánech podle jejích slov však neměla sebemenší tušení.