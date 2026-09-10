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Přistihli ho, jak řídí koleny. Měl jsem hlad, mazal jsem si bagel, vysvětloval Australan

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  7:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Muž z australského státu Queensland dostal pokutu 1 104 australských dolarů (přes 16 600 Kč) za to, že si za volantem neregistrovaného vozidla mazal bagel máslem. Incident se stal tento týden ve městě Toowoomba, které se nachází asi 100 kilometrů západně od Brisbane.

Podle policie byl 29letý řidič přistižen, jak řídí koleny a zároveň si maže máslem zmíněné kulaté pečivo. Muž s dočasným řidičským průkazem policii řekl, že mu kručelo v břiše.

„Vím, že to bylo hloupé, ale měl jsem hlad. Pracuji už od rána,“ uvedl řidič. Policista mu odpověděl, že nechápe, jak ho mohlo napadnout, že by to byl při takovém provozu dobrý nápad. Také mu oznámil, že navíc řídí neregistrovaný automobil. Muži byl vystaven protokol o dopravním přestupku za nedbalou jízdu a řízení neregistrovaného vozidla, za což dostal pokutu 1 104 australských dolarů a tři trestné body.

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„Řidiči by vždy měli věnovat plnou pozornost dění na silnici. Odvrácení rukou a pozornosti od řízení, a to i kvůli něčemu tak zdánlivě neškodnému, jako je příprava jídla, může mít vážné následky,“ uvedla zástupkyně velitele okresní policie Kelly Hanlenová.

„Žádné jídlo, žádná zpráva ani jiné rozptýlení nestojí za to, abyste ohrožovali svou bezpečnost nebo bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Pokud řídíte, soustřeďte se na silnici a ruce dejte tam, kam patří - na volant,“ dodala.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Přistihli ho, jak řídí koleny. Měl jsem hlad, mazal jsem si bagel, vysvětloval Australan

ilustrační snímek

Muž z australského státu Queensland dostal pokutu 1 104 australských dolarů (přes 16 600 Kč) za to, že si za volantem neregistrovaného vozidla mazal bagel máslem. Incident se stal tento týden ve...

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