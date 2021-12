Australan nesmí do roku 9999 z Izraele. Musí zaplatit miliony na alimentech

Australan Noam Huppert má zákaz vycestovat z Izraele, dokud nedoplatí příspěvky na děti. Čtyřiačtyřicetiletý muž musí na alimenty na své dvě děti, které má s Izraelkou, sehnat 7,5 milionu šekelů (74 milionů korun). Pokud se mu to nepodaří, má zákaz opustit zemi, a to do roku 9999.