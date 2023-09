Australan se proháněl na surfu s krajtou. Od ochránců přírody dostal pokutu

Higor Fiuza a jeho krajta kobercová se stali tento měsíc místními celebritami, když se začalo na internetu šířit video z jejich společného surfování. Na nahrávku byli ale upozorněni představitelé úřadu pro ochranu přírody ve státě Queensland, podle nichž muž svým chováním hada ohrozil a porušil povolení, které měl k jeho chovu.

„Hadi jsou očividně studenokrevní živočichové, a i když plazi umějí plavat, obecně se vodě vyhýbají,“ uvedl představitel úřadu Jonathan McDonald. Úřad rovněž upozornil na možnost ohrožení bezpečnosti dalších lidí i na to, že by had mohl rozšířit nemoci mezi místní faunu. Úřad proto vyměřil Fiuzovi pokutu 2322 australských dolarů (asi 34 000 Kč).

Muž tvrdí, že jeho krajta Shiva vodu miluje a byla s ním surfovat už nejméně desetkrát. „Vždycky jsem ji bral na pláž a jí se moc líbilo plavat ve vodě. Tak jsem se jednoho dne rozhodl, že ji vezmu s sebou na surf, a to si také zamilovala,“ řekl. „Když se jí něco nelíbí, začne většinou syčet, ale ve vodě nesyčí,“ dodal.