Za 12 minut hotovo. Cyklista vyskákal schody na Eiffelovku v rekordním čase

Autor:
  8:06
Jen necelou čtvrthodinu trval pokus o rekordní výkon vyskákat schody na trialovém kole do druhého patra Eiffelovy věže v Paříži. Francouz Aurélien Fontenoy to zvládl za dvanáct a půl minuty a dosavadní rekordní čas výrazně překonal.

Aurélien Fontenoy při jednom z předchozích výkonů, kdy v roce 2021 vyskákal na kole 140 metrů vysokou věž Trinity Tower v Paříži | foto: Profimedia.cz

Rekordní výstup trval 12 minut a 30 sekund, čímž Fontenoy překonal čas Huguese Richarda z roku 2002, který činil 19 minut a 4 sekundy.

Fontenoy na kole vystoupal na plošinu 2. patra historické památky a překonal celkem 686 schodů. Aby si mohl nárokovat rekord, nesměly se jeho nohy během pokusu dotknout země.

„Nečekal jsem, že to bude tak rychlé,“ řekl Fontenoy. „Eiffelova věž je skutečně symbol. Symbol, který jsem chtěl zdolat,“ cituje cyklistu web Société d’Exploitation de la Tour Eiffel.

V rámci svého projektu The Climb už Fontenoy v roce 2021 vyskákal na kole 140 metrů vysokou věž Trinity Tower v Paříži. Letos podobným způsobem zdolal televizní věž v estonském Tallinu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Turci zrušili koncert Robbieho Wiliamse. Kvůli židovské manželce a dětem čelil útokům

Turecké úřady zrušily z důvodu bezpečnosti koncert britskému zpěvákovi Robbiemu Williamsovi v Istanbulu, kde měl v úterý odehrát svůj poslední koncert v rámci turné Britpop. Stalo se tak poté, co...

5. října 2025  8:29

Referendum o zákazu hazardu v Kladně neprošlo, opozice viní radnici z tahanic

V celkem 57 volebních místnostech v Kladně voliči v pátek a sobotu nerozhodovali jen o výsledku sněmovních voleb, ale v místním referendu také o zákazu hazardu na území města. Do plebiscitu se jich...

5. října 2025  8:12

Za 12 minut hotovo. Cyklista vyskákal schody na Eiffelovku v rekordním čase

Jen necelou čtvrthodinu trval pokus o rekordní výkon vyskákat schody na trialovém kole do druhého patra Eiffelovy věže v Paříži. Francouz Aurélien Fontenoy to zvládl za dvanáct a půl minuty a...

5. října 2025  8:06

Je možné, že se teď vydáme cestou Maďarska, Slovenska, říká lidovec Philipp

Lidovec Tom Philipp, který byl nejvýše postaveným zástupcem KDU-ČSL na kandidátce SPOLU v Praze a obhájil post poslance, se domnívá, že osud koalice bude jasný po sjezdu ODS. „Je možné, že se vydáme...

5. října 2025  8:01

Lidé v Čáslavi odmítli v referendu rozšíření skládky

Obyvatelé Čáslavi v místním referendu odmítli rozšíření skládky odpadu, o které usiluje společnost AVE. O vyjádření svého názoru projevili občané města vysoký zájem. K platnosti historicky prvního...

5. října 2025  7:28

Trump vyslal 300 členů Národní gardy do Chicaga, v Portlandu to soud zakázal

Americký prezident Donald Trump schválil vyslání 300 příslušníků Národní gardy do Chicaga, informoval mluvčí Bílého domu. Stalo se tak v době, kdy soud zablokoval Trumpův příkaz ohledně vyslání...

5. října 2025  7:14

ONLINE: Babiš míří za prezidentem na Hrad. Pavel přijme i další politiky

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel zahájí povolební konzultace se šéfy stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny. Jako prvního přijme v 9 hodin ráno šéfa vítězného ANO Andreje Babiše, který už v sobotu večer...

5. října 2025  5:30

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

5. října 2025

Rostlinně ve fastfoodech nezaujalo. V obchodech zájem roste jen pozvolna

Premium

Rostlinná strava patří k nejvýraznějším trendům ve stravování. Řada výrobců, řetězců a podniků rychlého občerstvení se do ní aktivně pouštěla a rozšiřovala nabídku, aby reagovala na rostoucí...

5. října 2025

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 286 volných pozic

Vypadat sexy v Číně nefrčí. Ideál ženské krásy je jinde, důležitý je nos i pleť

Premium

Od naší spolupracovnice v Číně Krása je jazyk, kterému rozumí celý svět — ale ne všude se mluví stejným dialektem. Západ diktuje trendy z přehlídkových mol, zatímco Čína, spolu s některými dalšími zeměmi, si dál střeží vlastní...

5. října 2025

Nabízí se Fialova demise, Okamura může být předseda Sněmovny, míní politologové

Premium

Jak volby proměnily českou politickou scénu a jak může vypadat vyjednávání o vládě, komentují pro iDNES.cz politologové. Převeze Babiš Okamuru a pomůže si poslanci ze Svobodných či PRO? Co může ANO...

5. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.