Za Mondrianovu Kompozici č. 2 zaplatil asijský kupec 51 milionů dolarů

Do pondělní aukce šel obraz z roku 1930 s názvem Kompozice č.2 s vyvolávací cenou 38 milionů dolarů. Podobný obraz je vystaven také v muzeu v Curychu.

Prodávající ho koupil v aukci v roce 1983 za 2,15 milionu dolarů, což by dnes bylo zhruba 6,4 milionu dolarů, napsal server BBC News. Pondělní prodej tak překonal rekord z roku 2015, kdy kupec získal Mondrianův obraz za 50,6 milionu dolarů.

Obraz je jasnou ukázkou abstraktního stylu, který Mondriana proslavil ve světě. „Díla, která zhmotňují styl Pieta Mondriana, jsou k dostání v aukci jen výjimečně, protože jsou vystavena v kolekcích nejprestižnějších muzeí po celém světě,“ uvedl Julian Dawes ze Sotheby’s.

Aukční síň si ale podle deníku The New York Times dosažení pondělního rekordu pojistila tím, že cenu s asijským kupcem předjednala.

To aukční síně dělají, aby prodejní cena nebyla příliš blízko té vyvolávací, což by se mohlo negativně promítnout do celého aukčního večera. Kupec za to obvykle získá slevu na poplatcích. Sotheby’s informaci deníku nekomentovala.