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Aťsi Írán zničí Los Angeles nebo San Diego, řekl Trump. Pobouřil i republikány

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  10:40
Americký prezident Donald Trump v pondělí večer vyvolal ostrou kritiku nejen ze strany demokratických lídrů. Na předvolebním shromáždění v Nebrasce řekl, že Írán může „zničit“ města jako San Diego nebo Los Angeles a že zvýšené ceny benzinu jsou pouze „malou cenou“, kterou je třeba zaplatit. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom nazval Trumpa „pomateným a nebezpečným“. Výroky odsoudili starostové Los Angeles a San Diega i další lídři.
Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank Expo Center v Grand Islandu v Nebrasce (5. října 2026)
Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank Expo Center v Grand Islandu v Nebrasce (5. října 2026)
Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank Expo Center v Grand Islandu v Nebrasce (5. října 2026)
Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank Expo Center v Grand Islandu v Nebrasce (5. října 2026)
30 fotografií

Trump ve svém projevu k účastníkům předvolebního shromáždění v Nebrasce naznačil, že doufá v „ohromující vítězství“ v listopadových volbách. Okomentoval ceny pohonných hmot způsobené válkou s Íránem, které jsou podle něj „pouze umělé“ a malou cenou za mír vzhledem k tomu, že Írán je schopen „zničit město“.

„Je to malá cena za to, že zajistíme bezpečnost světa a naší země,“ pokračoval. „Aťsi zničí nějaké město, aťsi zničí Los Angeles, aťsi zničí San Diego. Je to opravdu velmi malá cena,“ řekl.

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Podle médií není jasné, zda vyzýval Írán k útoku na tato města, nebo zda varoval, že by k tomu mohlo dojít. Deník Los Angeles Times napsal, že se mohlo jednat i o vtip, a doplnil, že publikum reagovalo jásotem. Demokratičtí lídři však Trumpovy výroky ostře zkritizovali.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom v reakci prezidenta nazval „pomateným a nebezpečným“. Připomněl přítomnost Národní gardy a mariňáků v Kalifornii.

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Trumpovy výroky odsoudil i starosta San Diega Todd Gloria. „Nejsme postradatelní. A rozhodně nejsme ‚malá cena, kterou je třeba zaplatit‘. Vynechte naše město ze svých bezohledných válečných řečí,“ ohradil se.

Trumpa zkritizovala také starostka Los Angeles Karen Bassová, podle které prezident podněcoval útoky ze strany cizí země. „Jeho výroky namířené proti našemu městu jsou nebezpečné a mohly by potenciálně ohrozit naši bezpečnost. Úlohou prezidenta je chránit zemi, nikoli ji aktivně ohrožovat a podněcovat útoky na životy Američanů,“ uvedla.

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Ke kritice se připojili i další kalifornští demokraté, včetně senátora Alexe Padilly. „Vyzývá k útoku na území USA, čímž vystavuje riziku miliony Američanů a stovky tisíc našich vojáků, zatímco se snaží přimět Američany, aby jásali nad útokem na naši vlastní zemi. Jaký vrchní velitel by něco takového udělal?“ ptá se. Názor podpořili také kongresmani Sary Jacobsová a Scott Peters nebo členka městské rady v San Diegu Marni von Wilpertová.

Ke kritice Trumpových komentářů se připojil i republikánský kandidát na kongresmana Jim Desmond. „Jako veterán námořnictva jsem sloužil k ochraně Američanů, ne k tomu, abych americká města odepisoval jako přijatelnou cenu války. Naším úkolem je zajistit bezpečnost Američanů, postavit se našim nepřátelům a zajistit, aby se taková hrozba nikdy nestala realitou. Žádné americké město není postradatelné a žádná americká rodina by nikdy neměla být považována za vedlejší ztrátu,“ napsal.

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