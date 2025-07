Násilí, zamřížované obchody a střelba. Jak jsem zkoumala gangy v Atlantě

Od naší spolupracovnice v USA - Podle loňského průzkumu The Georgia Gang Investigators Association existuje ve státě Georgia přibližně 1 974 gangů, které mají kolem 128 000 členů. Podle místních médií je to oproti předešlým rokům nárůst o 80 procent. Nejvíce gangů je v okolí hlavního města Atlanty, často jsou mezi nimi i děti, kterým ještě není ani 16 let.